Chybové antigeny: Téměř polovina testů ve školách byla falešně pozitivní

Celkem se v pondělí otestovalo zhruba 1,1 milionu žáků a asi 183 tisíc zaměstnanců škol v 5 329 školách. V tiskové zprávě o tom informovalo ministerstvo zdravotnictví.Růst počtu nakažených je podle ministerstva zdravotnictví důsledkem naprosté dominance vysoce nakažlivé varianty omikron, jejíž podíl na všech nových nákazách už podle Státního zdravotního ústavu činí víc než 98 procent.Nejvíce nakažených dětí bylo na základních školách, a to 10 014. U žáků středních a vyšších škol se nákaza prokázala v 5 164 případech.U zaměstnanců se podle něj v pondělí potvrdilo 1 449 případů nákazy, což je 793,6 nakažených na 100 tisíc lidí.Antigenní testy vyšly v pondělí pozitivně 29 963 žákům a 2 973 učitelům a dalším pracovníkům škol. Metoda PCR podle ministerstva potvrdila tyto výsledky až u 59 procent antigenních testů. To je podle úřadu srovnatelné s předešlým týdnem.Podle rozhodnutí vlády se na covid-19 testují všichni žáci a zaměstnanci základních a středních škol v pondělí a ve čtvrtek. Pro žáky stát zajistil antigenní testy od čínského výrobce Sejoy. Pro zaměstnance si musely školy zajistit testy samy. Na rozdíl od minulosti, kdy se testovali jen neočkovaní a lidé, kteří nákazu neprodělali v uplynulých 180 dnech, se nově testování týká i očkovaných a lidí po nemoci.Zmiňme, že školy používají především antigenní testy. Pokud má žák nebo zaměstnanec pozitivní výsledek, jde na konfirmační PCR test. Když PCR metoda nákazu vyvrátí, může se dotyčný vrátit do školy. Pokud se nákaza potvrdí, musí do izolace.

