Co se stane s tělem, když se na měsíc vzdáte kávy? Výsledky vás překvapí

Ranní káva se pro mnoho lidí stala obvyklým rituálem. Tento nápoj má nejen příjemnou chuť a vůni, ale také povzbuzuje a pomáhá nastartovat těžký den v práci... 28.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-28T06:22+0100

2022-01-28T06:22+0100

2022-01-28T06:22+0100

zdraví

káva

nápoj

kofein

cholesterol

energie

Spory o nebezpečnosti kofeinu se vedou léta, ale jejich výsledky jsou stále nejednoznačné. Moderní vědci, lékaři i obyčejní lidé, kteří zažili úplné odmítnutí tohoto nápoje, došli k závěru, že o výjimečném nebezpečí kávy nelze mluvit. Vyřazení kávy z jídelníčku má samozřejmě řadu pozitivních účinků na lidský organismus. Existují také nevýhody – pokud jste před rozhodnutím neznali míru a ostře si odepřeli potěšení. Pojďme zjistit, co se stane, když přestanete pít kávu, a čím ji můžete nahradit.Pozitivní účinky odvykání kávyKáva, stejně jako čaj, kakao či kolové nápoje obsahují kofein. Jde o nejrozšířenější stimulant na světě. Víte, co se stane, když kofein ze svého jídelníčku odstraníte?Normalizace spánkuNení žádným tajemstvím, že kofein vzrušuje nervový systém, když jsme vzhůru. Může to dělat i během spánku, pokud se užívá ve vyšších dávkách, jako je pití více než tří šálků kávy denně. A i když to uděláte 6 hodin před spaním, váš biologický cyklus se pravděpodobně ztratí.Při úplném vyloučení nápoje z vašeho jídelníčku nedojde k probuzení organismu, což se následně projeví na spánku. Jednak se vám bude snáze usínat a s největší pravděpodobností zapomenete, jaké to je ležet v posteli celou půlhodinu i déle bez spánku. Mimochodem káva je obecně kontraindikována lidem trpícím nespavostí. Zadruhé se vám bude lépe spát, což vám usnadní ranní vstávání. A jako bonus – prostě budete vypadat odpočatě, bez kruhů pod očima.Stabilizace emočního stavuSamozřejmě mluvíme pouze o změnách nálad a zvýšené podrážděnosti. Jak jsme již uvedli, kofein je stimulantem pro náš nervový systém. Proto není divu, že při konzumaci většího množství vás bude celý den provázet pocit nespokojenosti a podráždění. Vyřazení povzbuzujícího nápoje z jídelníčku povede ke stabilizaci emočního pozadí, i když pro ty, kteří jsou na kávě skutečně závislí, to bude zpočátku psychicky dost náročné.Nápor energieNavzdory tomu, že většina lidí pije kávu pro povzbuzení nebo prostě probuzení, bez ní budete mít mnohem více energie. Kofein způsobuje, že tělo produkuje adrenalin, což vede k výbuchu energie. Při neustálé konzumaci kávy je však potřeba pokaždé více a více stimulantu, aby na něj tělo reagovalo se stejnou účinností.Káva navíc dokáže blokovat kortizol, hormon, který se v těle tvoří během dne a pomáhá ráno se probudit a večer usnout. Ráno je hladina kortizolu v těle nejvyšší: obvykle se produkuje od 6 do 9 hodin ráno, s vrcholem v 8-9 hodin. Pokud tedy budete ráno neustále pít kávu a blokovat hormon, povzbuzující účinek bude krátkodobý a velmi brzy vás přepadne pocit ospalosti.Ztráta váhyKortizol také ovlivňuje fungování nadledvin, které spolupracují se štítnou žlázou. Štítná žláza je důležitý orgán zodpovědný mimo jiné za látkovou výměnu. Kofein to zpomaluje a vzdání se kávy vám může pomoci zhubnout.Posílení imunityPokračujeme-li v rozhovoru o práci štítné žlázy, stojí za to říci, že nadměrná konzumace kávy obecně omezuje její výkon. Tento faktor způsobuje oslabení imunitního systému a následně řadu onemocnění. Proto je užitečné vynechat kofein, pokud se cítíte na dně. Pít kávu se nevyplatí, alespoň dokud se nebudete cítit lépe.Normalizace hladiny vitamínů a živinKáva obsahuje tanin, který brání vstřebávání železa. Vedlejším účinkem nápoje je vzhledem k jeho močopudným vlastnostem vyplavování vápníku, což může vést k lámavosti kostí. Klesá i hladina draslíku a zinku, narušuje se vodní bilance a neutralizují se vitamíny B, C a PP. Díky odmítání kávy a náležité pozornosti k udržení hladiny vitamínů a živin se jejich obsah v těle vrátí do normálu. Dobře nastavená vodní bilance zlepší stav pokožky: kruhy pod očima zmizí, objeví se ruměnec a vzhled bude svěží.Zlepšení funkce jaterNeustálé pití kávy může způsobit efekt tzv. líných jater. Tento orgán produkuje enzymy, které pomáhají rozkládat škodlivé chemikálie a metabolizovat je. Káva tyto procesy také velmi potřebuje, takže játra, obrazně řečeno, po těžké práci mohou zlenivět, když se setkají s dalšími škodlivinami.Normalizace krevního tlaku a hladiny cholesterolu v krviVysoký krevní tlak i vysoký cholesterol mohou být způsobeny přílišným množstvím kofeinu v těle. Toho je dosaženo zvláště vysokou rychlostí, pokud je právě vypitý šálek kombinován s kouřením cigarety. Doporučujeme vám, abyste to nedělali.Zvýšené libido a úroveň plodnostiMožná to zní překvapivě, ale je to tak. V prvním případě vše opět spadá do práce štítné žlázy. Je zodpovědná za hormony, na kterých přímo závisí sexuální touha. Jedním z nejdůležitějších hormonů v tomto ohledu je testosteron. Je dokázáno, že pokud přestanete štítnou žlázu přetěžovat kávou, zaznamenáte zlepšení svého sexuálního života.V otázce plodnosti vše závisí na dalším hormonu – progesteronu. Přispívá k nástupu těhotenství a jeho dalšímu udržení. Proto se ve fázi plánování a samotného těhotenství nedoporučuje káva.Zlepšení barvy zubůTo, že káva je silné barvivo, jistě pro nikoho není tajemstvím. Ovlivňuje barvu zubů a může otřást jejich bělostí. Ukončení pití spolu s náležitou péčí a pravidelnými návštěvami zubaře pomůže obnovit zdraví ústní dutiny.Může kofein pomoci?Ano, ale pouze s mírou. Káva:Ukazuje se, že káva může nejen poškodit tělo. Jen se musíte naučit ji pít a správně dávkovat.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

