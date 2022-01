„Dar“ munice Ukrajině. Posaďte se, než zjistíte, kolik za to všichni zaplatíme

https://cz.sputniknews.com/20220128/dar-munice-ukrajine-posadte-se-nez-zjistite-kolik-za-to-vsichni-zaplatime-17384574.html

Vláda ČR solidarizuje se současnou ukrajinskou vládou. Odsouhlasila darovat Ukrajině dělostřelecké granáty a uvažuje o další variantě pomoci Kyjevu. Poslanec... 28.01.2022, Sputnik Česká republika

Pane plukovníku, vyčíslil jste, co to stojí darovat někomu čtyři tisíce dělostřeleckých granátů. Podotýkáte, že nikoli k zemím formátu EU, ale k zemím anglosaským přimkla Česká republika, tzn. k dominantním zemím v NATO. Mohl byste vše rozvést prosím?Radovan Vích: Pokud vláda daruje Ukrajině 4 000 dělostřeleckých granátů, povede to k eskalaci současné situace. Je potřeba to vidět v širším kontextu.Probíhá řada jednání, viz tzv. normanský formát... Francie a Německo se jasně vymezily, že nebudou vysílat žádný vojenský materiál na Ukrajinu, hlavně ne v této době, vyjma helem či polní nemocnice atd. Jsem přesvědčen o tom, že tohle je řešení, tzn. cesta bez násilí… Měli bychom být i my v této otázce obdobně opatrní a zdrženliví. Jenže jsme se – bohužel – rozhodli držet anglosaských zemí, nikoli zemí formátu Evropské unie, ale vybraných zemí NATO, tedy Spojených států a Velké Británie.USA i Velká Británie na Ukrajinu posílají zbraně. Jsem přesvědčen o tom, že toto pro nás není.Co se týká dělostřelecké munice zmíněného charakteru: je třeba zvážit to, že je to zaprvé 37 mil. korun. Tyto prostředky bychom mohli dát našim potřebným, případně bychom mohli za to vyslat polní nemocnici, která by pomáhala všem zraněným, dojde-li na plnohodnotný konflikt na Ukrajině. Bylo by to tedy něco, co by problém dále neeskalovalo a co by plnilo poslání ve všech intencích humanity.Jinak v ceně granátů, které zabíjejí, není jen těch 37 milionů korun. Také budeme muset zaplatit darovací daň. Udělejme si představu, co to v konečném důsledku znamená. Jedná se o cca 2 tis. tun materiálu, tedy o 10-12 železničních vagónů; tento objem se bude muset na místo určení přepravit zřejmě letecky, tedy nějakým nákladním speciálem. Činí to 20x letoun CASA, který z Ukrajiny poletí prázdný, čili poveze „vzduch“. Například jeden den motostřeleckého praporu v bojové činnosti dneska vychází na nějakých 98 tun munice. Bavíme se o plné bojové hotovosti nebo o plnění bojového úkolu. Pro tamní armádu na Ukrajině je to výbava do války jen „na pár hodin“. Takovýto způsob „daru“ – odmítám.Nikdo navíc nezaručí, že se tato munice nerozprodá nějakým třetím stranám, stranám s už jasně teroristickým pozadím. Munice může skončit i v místních soukromých armádách, které jsou plně v rukou ukrajinských oligarchů, pro změnu s kriminálním pozadím... Hrozí zde riziko několikanásobného zneužití. A to se ještě uvažuje o vyslání českých vojáků?Takže naši vojáci by přece jen mohli být posláni na Ukrajinu? Mimochodem za účast v bojích na Donbasu, „na té špatné straně“, pár Čechů už vyfáslo v Česku kriminál. Takže teď tam poputují našinci dostávat metály?Naše legislativa si žádá schválení oběma komorami parlamentu. Myslím, že to teď není na pořadu dne. A pokud by to tak být mělo, je třeba toto jednoznačně odmítnout. Vojáci jsou tu pro obranu naší země; nemáme s Ukrajinou – dle mých informací (veřejnost se mnou jistě bude souhlasit) – žádnou smlouvu o vzájemné vojenské pomoci. Ukrajina navíc není členem EU ani NATO… Je potřeba to odmítnout. Gesto v podobě nabídky munice, a i našich vojáků, to je pokusem, jak nás zatáhnout do vleklého konfliktu, o kterém rozhodují lidé zpoza Atlantiku či z Britských ostrovů; sami jsou vzdáleni od problému na Ukrajině tisíce km. A my bychom tam měli jít za ně bojovat, resp. naši vojáci? To je za mě nepřijatelné, jak říkám, je třeba to odmítnut.Rusové přece nejsou vyloženě na ukrajinské hranici. Svým kontingentem jsou na vlastním teritoriu.Vojska Ruské federace jsou vzdálena 200 kilometrů od hranic s Ukrajinou. Nemají za sebou ani logistické jednotky, tzn. prvky bojové podpory a zabezpečení. Rusko si zkrátka přeskupilo své jednotky. Zřejmě jde o cvičení či o dislokaci síly pro případ, že se situace na ukrajinské straně začne vyhrocovat. Každopádně vojska RF jsou na vlastním území. Na přípravu nějaké rozsáhlé ofenzivy to tudíž nevypadá.A pokud by tam měli být naši vojáci (vojáci NATO) vysláni? NATO přinejmenším hovoří o „posilování východního křídla“…Nemělo by to jít, protože alianční jednotky jsou určeny pro obranu území členských států NATO, tak to deklaruje Washingtonská smlouva. Tam není nic o tom, že my máme provádět vojenské operace v zemi, s níž nemáme uzavřeny mezinárodní smlouvy o vojenské asistenci.A co Jugoslávie (1999) a další „zásahy“?Omezím se teď raději na aktuální problém Ukrajiny. Tento státní útvar (Ukrajina, pozn. red.) vznikl uměle rozpadem SSSR. Země je zmítána oligarchy a korupčníky. Oligarchové mají své soukromé armády. Na Ukrajině zejména teď málo co funguje. V tomto okamžiku se míchat do nestabilní oblasti, například darem v podobě munice, která má zabíjet – to je prostě příliš. My musíme být nestranní. Měli bychom posilovat diplomatická úsilí o urovnání problémů. Od čeho tu jsou jednání u kulatého stolu…Každopádně je problémem celková nestabilita Ukrajiny, je to tak?Pokud se na Ukrajinu od nás nějaká munice dříve dostala, máme snad informace o tom, že nebyla zneužita? Víme přesně, do čích rukou padla? Máme garance, že i munice, již se chystáme darovat teď, že takto neskončí?Na Ukrajině jsou i jednotky používající symboliku, které nás nenechávají na pochybách, co jsou to za lidi, co jsou vůbec zač. Umím si představit i to, že granáty z ČR v rámci jakéhosi šedého trhu mohou paradoxně skončit i na Donbasu. Mohou ale třeba skončit i v Jemenu, nebo obecně u jakýchkoli teroristů, zkrátka kdekoli ve světě. Žádné garance nemáme. Odmítám, aby na Ukrajinu byla vyvážena čes. munice ze zásob Armády ČR. Doufám – a očekávám – že se k tomu vyjádří prezident země Miloš Zeman. Česko uvažuje o přezbrojení na děla ráže NATO, proto se může jevit, že má určitou munici nazbyt. Ale to by byl povrchní pohled.Je ona diskutovaná munice bezpečná, když je stará, ještě sovětská. Jsou zde nějaké „záruční lhůty“? Můžeme ještě závěrem k té darovací dani?Jde o dělenou munici: nábojku a nábojnici. Munice může být tříštivá či redukovaná. Jde o samostatně balený náboj v bedně; váha projektilu je 43 kg: je to zabaleno do dřevěné bedny, která váží kolem 50 kg. Tato munice, skladovaná, má nějakou dobu expirace. Jsou to roky. Armáda by se zbavila munice, již by mohla vystřílet v rámci vlastních standardních cvičení. Dala by se takto tzv. delaborovat.Myslím si, že je nevhodné, aby se armáda dotyčné munice zbavila „darováním“. Pokud se za dary platí navíc daň, pak to naši armádu bude stát další peníze. Hádejte, kdo to zaplatí. Správně, daňový poplatník. Tzn.: Pokud Ukrajině darujeme z ČR munici, přilejeme olej do ohně, který jsme sami nerozdmýchali, zvýšíme napětí v regionu, a ještě to naši kasu bude stát další prostředky. Sami si to taky zaplatíme.Naše přepravní letadla (CASA) uvezou 10 tun na vzdálenost 1 000 km. Jde o 20 vzletů těchto letadel. Zpáteční cesta strojů, které nepovezou nic, to je hotové plýtvání. Také jsou to hodiny, kdy letouny nebudou naší armádě k dispozici. Radši bych tam vyslal polní nemocnici. Mohla by pomáhat všem zraněným a její smysl by byl mírotvorný. To by bylo opravdové gesto.Pane plukovníku, děkujeme moc za rozhovor.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

