https://cz.sputniknews.com/20220128/decastelo-se-podelila-o-snimek-z-playboye-panove-sili-a-chteji-si-ji-vzit-domu-17381722.html

Decastelo se podělila o snímek z Playboye. Pánové šílí a chtějí si ji vzít domů

Decastelo se podělila o snímek z Playboye. Pánové šílí a chtějí si ji vzít domů

Oblíbená česká herečka Eva Decastelo si při pátku připravila pro své sledující na Instagramu krásné překvapení. Zejména pak pro pány. Zavzpomínala totiž na... 28.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-28T23:56+0100

2022-01-28T23:56+0100

2022-01-28T23:56+0100

celebrity

instagram

playboy

herečka

fotografie

focení

modelka

eva decastelo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1171/82/11718258_0:121:1200:796_1920x0_80_0_0_1c662adfd405d46389c6cb0ad408499d.jpg

Pro tento časopis fotilo již několik českých celebrit a Eva není výjimkou. Je to sice již nějaký ten pátek zpět, ale její fanoušci si tuto událost vždy velmi rádi připomenou. Při focení totiž vznikly opravdové skvosty.Eva zřejmě tento snímek přidávat neměla, jelikož málem některým pánům přivodila infarkt. „Naprostá pecka,“ jásali nadšeně.Mnozí podotýkali, že je Decastelo luxusní, krásná a naprostá bohyně.Podle některých mužů by ale fotografie byla hezčí, kdyby na sobě Eva neměla vůbec nic…Ozval se i známý zpěvák Julián Záhorovský. „Příště se půjdeš koupat v tomhle, prosím…“ napsal a narážel na Evin oblíbený koníček – otužování.Fanoušci jí navíc vzkazovali, že je naprosto k sežrání a pár mužů by si ji s klidem pozvalo domů. Eva totiž vypadá, jako by se snažila lustr na snímku opravit. A takovou sexy opravářku by si pánové nechali líbit.„Kočka, co zraje do krásy,“ uváděli další s tím, že dnes prý vypadá ještě líp, než kdy dřív.Eva DecasteloEva Decastelo, rodným jménem Aichmajerová, je česká herečka, modelka a moderátorka. Od svých 14 let se začala věnovat modelingu a natáčení reklam. Během střední školy pak poprvé odjela do Spojených států, nikoliv však jen za prací, ale především kvůli poznávání jiné kultury, jazyka a cestování.Jako herečka se objevila především v zahraničních filmech. Nějakou dobu se dokonce živila i jako pornoherečka. Sama Decastelo ale říká, že to byl asi jen jeden rok v USA. Během své moderátorské kariéry moderovala pořad na TV Nova Snídaně s Novou a reality show Big Brother.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220128/uplne-naha-veresova-pohorsila-nektere-fanousky-jini-ji-za-jeji-odvahu-naopak-tleskaji-17378109.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

instagram, playboy, herečka, fotografie, focení, modelka, eva decastelo