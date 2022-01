https://cz.sputniknews.com/20220128/dietolozka-prozradila-jake-druhy-ovoce-mohou-vyvolat-vznik-rakoviny-17364889.html

Dietoložka prozradila, jaké druhy ovoce mohou vyvolat vznik rakoviny

Dietoložka prozradila, jaké druhy ovoce mohou vyvolat vznik rakoviny

Odbornice na výživu Jelena Solomatinová v rozhovoru pro televizi Moskva 24 prohlásila, že konzumace sladkého konzervovaného ovoce může způsobit vznik... 28.01.2022

Již dříve vědci ze Světového fondu výzkumu rakoviny varovali před nebezpečím konzumace konzervované zeleniny, jež neobsahuje škrob. Odborníci připomněli, že se do těchto potravin přidává kyselina a sůl, aby se prodloužila jejich trvanlivost. Zvýšený obsah soli ale může ovlivnit viskozitu hlenu na stěnách žaludku. Zvyšuje to také výrobu sloučenin obsahujících nitroskupinu. Nadměrná konzumace soli navíc vede k počátečnímu poškození buněk a poté ke vzniku rakoviny.Solomatinová potvrdila, že konzervovaná zelenina může teoreticky přispět ke vzniku onkologických chorob.Nebezpečí nespočívá přitom jenom v obsahu soli, ale také ve stavu balení, řekla dietoložka. Když je balení nebo víčko poškozené, dochází k okysličování, a soli těžkých kovů budou pronikat do konzervace s karcinogenním účinkem, vysvětlila odbornice.Novým zjištěním je ale i to, že vznik rakoviny může způsobit také konzervované ovoce. Podle Solomatinové nebezpečí netkví v samotném ovoci, ale ve velkém množství cukru, jež obsahuje.Toto „naprosto šílené množství“ cukru zapůsobí na slinivku břišní, pokud člověk bude konzumovat celé konzervy. Cukr zvýší hladinu glukózy v krvi. Bude vyloučeno velké množství inzulinu, zvlášť když existuje inzulinová rezistence. Inzulin je totiž jedním z provokatérů růstu rakovinového nádoru.Konzumace velkého množství konzervovaného ovoce je rovněž nebezpečná pro ty, kdo již trpí onkologickou chorobou, řekla Jelena Solomatinová.Velké množství cukru obsahuje právě kupované konzervované ovoce, varovala expertka.Zmiňme, že dříve farmaceut Hussejn Abde varoval, že i konzumace slaných ryb může způsobit vznik onkologických chorob. Expert poukázal na to, že proces solení ryb pro konzervaci je doprovázen vznikem vedlejších produktů. Tyto látky mohou zvýšit riziko vývoje rakoviny, řekl farmaceut.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

