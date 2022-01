https://cz.sputniknews.com/20220128/evropska-komise-se-ocitla-pod-palbou-kritiky-kvuli-tajnym-sms-von-der-leyenove-a-sefa-pfizeru-17389794.html

Evropská komise se ocitla pod palbou kritiky kvůli tajným SMS von der Leyenové a šéfa Pfizeru Bourly

Evropská ombudsmanka Emily O’Reillyová obvinila Evropskou komisi v souvislosti s jejím postupem v rámci odhalení komunikace mezi šéfkou EK Ursulou von der... 28.01.2022, Sputnik Česká republika

V loňském dubnu americký deník The New York Times zveřejnil článek, v němž se psalo o tom, že podle slov předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové a ředitele farmaceutické společnosti Pfizer Alberta Bourly, oni vedli jednání o uzavření dohody o nákupu 1,8 miliardy vakcín nejen prostřednictvím oficiálních kanálů, ale i přes SMS zprávy a soukromé telefonické hovory.Novinář portálu netzpolitik.org Alexander Fanta následně oficiálně požádal Evropskou komisi o vydání těchto textových zpráv, které mohly obsahovat důležité či dříve neznámé detaily jednání o nákupu americké vakcíny pro Evropskou unii. Komise však poskytla jenom několik dokumentů, které neobsahovaly žádné SMS zprávy, a odůvodnila svůj postup tím, že stávající pravidla a kritéria transparentnosti neukládají povinnost archivovat tento typ zpráv.Komise ignorovala požadavekEvropská ombudsmanka Emily O’Reillyová dospěla k závěru, že zástupci Evropské komise nepožádali kancelář předsedkyně EK Ursuly von der Leyenové o poskytnutí těchto textových zpráv, čímž se podle ombudsmanky dopustili pochybení. V souvislosti s tím úřad evropského veřejného ochránce práv požádal Evropskou komisi, aby se opakovaně obrátila na kancelář von der Leyenové se žádostí o vyhledání SMS zpráv komunikace šéfky EK a ředitele Pfizeru Alberta Bourly. V případě, že takové zprávy budou vyhledány, je nutné posoudit, zda zmíněné textové zprávy mohou být zpřístupněny veřejnosti.Zástupci Evropské komise ve své reakci na požadavek evropské ombudsmanky poznamenali, že ho vzali na vědomí a poskytnou svou odpověď do 26. dubna 2022.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

