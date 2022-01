https://cz.sputniknews.com/20220128/exministr-draxler-rusko-nerika-ukrajine-kam-ma-patrit-rika-nato-kam-nechce-aby-se-rozsirovalo-17380967.html

Exministr Draxler: Rusko neříká Ukrajině, kam má patřit, říká NATO, kam nechce, aby se rozšiřovalo

Exministr Draxler: Rusko neříká Ukrajině, kam má patřit, říká NATO, kam nechce, aby se rozšiřovalo

Na pozadí stoupajícího napětí na rusko-ukrajinských hranicích slovenský exministr školství Juraj Draxler na své facebookové stránce vyvrátil několik tvrzení... 28.01.2022

První teze, na kterou se bývalý ministr vrhl, zní tak, že ruský prezident Vladimir Putin brání Ukrajině, aby vstoupila do NATO, zatímco země má právo vybrat si, kam chce patřit. Podle Draxlera jde o „hezký příklad zcela zavádějící argumentace“.Ve druhém tvrzeni je Putin označen za diktátora, který je „odtržen od reality a chce někoho napadnout jen proto, že může“. Taková rétorika Draxlerovi sama připadá odtržená od reality a vypadá spíše jako příběhy z děsivých dětských povídek na dobrou noc.Poslední vyjádření, které Draxler komentoval, se týká rusofobie a putinofilie. Přiznal se totiž, že není nekritickým obdivovatelem Putina, ani „neběhá po venku s ruskou vlajkou“. Ale podle něj „to, že celá krize je značně hloupá, si ve skutečnosti myslí dost lidí“. Ne každý se ale odváží vyjádřit svůj názor otevřeně.„Hodně se ale bojí svůj názor vyjádřit tváří v tvář agresivní mediální propagandě,“ napsal Draxler a odkazoval na průzkumy veřejného mínění, které poukazují na to, že relativně racionální postoj k Rusku má poměrně mnoho Slováků.Napětí na hranici Ruska a UkrajinyNa konci roku 2021 Rusko zveřejnilo návrhy smlouvy se Spojenými státy a dohody s NATO o bezpečnostních zárukách. Zejména Moskva od svých západních partnerů požaduje právní záruky odmítnutí dalšího rozšiřování NATO na východ, připojení Ukrajiny k alianci a zřízení vojenských základen v postsovětských zemích. Návrhy také obsahují klauzuli o nerozmístění útočných zbraní NATO v blízkosti hranic Ruska a stažení aliančních sil ve východní Evropě na pozice z roku 1997.Kyjev a západní státy nedávno vyjádřily znepokojení nad údajným nárůstem „agresivních akcí“ Ruska v blízkosti hranic Ukrajiny. Rusko taková obvinění opakovaně odmítlo a uvedlo, že jsou využívána jako záminka k rozmístění dalšího vojenského materiálu NATO v blízkosti ruských hranic. Tiskový mluvčí prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov uvedl, že Rusko přesouvá vojska na svém území a dle vlastního uvážení, což nikoho neohrožuje a nikoho by to nemělo znepokojovat.Jak již dříve řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, Rusko nevytváří žádné záminky pro konfliktní situaci kolem Ukrajiny. Rusko podle něj nevylučuje, že Západem vychvalovaná hysterie kolem Ukrajiny má za cíl pokrýt kyjevskou linii sabotování minských dohod o Donbasu. Kreml poznamenal, že informační hysterie USA a NATO o Ukrajině je velkoryse orámovaná lžemi a fejky.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

