https://cz.sputniknews.com/20220128/ft-se-dovedel-o-priprave-sankci-eu-proti-plynovemu-sektoru-ruska-17379537.html

FT se dověděl o přípravě sankcí EU proti plynovému sektoru Ruska

FT se dověděl o přípravě sankcí EU proti plynovému sektoru Ruska

Členské země EU a Velká Británie za podpory USA pracují na balíčku sankcí proti novým plynovým projektům Ruska, který může být uplatněn v případě vpádu na... 28.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-28T11:04+0100

2022-01-28T11:04+0100

2022-01-28T11:04+0100

svět

rusko

sankce

nord stream 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/19/14608149_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f746e9f56883d925ce5f487c6e62cd53.jpg

Podle informací FT jsou opatření zaměřena na to, aby byly podstatně sníženy financování a dodávky technologií pro nové ruské projekty v plynové sféře. Zdroje listu tvrdí, že tento balík opatření bude součástí rozsáhlejších ekonomických sankcí. Stupeň jejich tvrdosti se bude korigovat v závislosti na rozsahu „ruské ofenzívy“.FT oznamuje, že je to první případ, kdy Evropa připouští možnost zasadit ránu plynovému sektoru, v němž se dodává 40 % paliva z Ruska.Podobné sankce mohou ale způsobit škody také západním společnostem, včetně BP, Total a Shell, které investují do ruských plynových projektů, píše list. Připomíná, že například francouzská Total je jedním z největších investorů rozpracování nalezišť na Jamalu, Shell loni podepsala pětiletou dohodu s Gazpromem.USA a EU už prohlásily ochotu zavést sankce proti plynovodu Nord Stream 2, který vede z Ruska do Německa, v případě vyostření situace na Ukrajině. „Chtěl bych, aby to bylo zcela jasné: napadne-li Rusko tak či onak Ukrajinu, projekt Nord Stream 2 nepokročí,“ tvrdil mluvčí Ministerstva zahraničí USA Ned Price. Podobné prohlášení učinila také náměstkyně ministra zahraničí Victoria Nulandová.Ministryně zahraničí Německa Annalena Baerbocková také prohlásila, že EU má „široké spektrum reagování“ v případě ruského vpádu na Ukrajinu, včetně opatření vůči projektu Nord Stream 2.Gazprom ve čtvrtek oznámil, že z podzemních plynojemů v Evropě bylo odebráno již více než tři čtvrtiny plynu, který tam byl načerpán v létě (údaje z 25. ledna). Podle informací společnosti jsou evropské plynojemy naplněny celkem na 40,9 %, a německé a francouzské na 39 %.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220128/lavrov-o-vyhlidkach-na-valku-pokud-bude-zaviset-na-rusku-zadna-valka-nebude-17378945.html

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusko, sankce, nord stream 2