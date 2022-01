Hrozí Policii ČR politizace? Komise dala zelenou kandidátovi na policejního prezidenta Vondráškovi

„Podle zákona proběhlo nabídkové řízení, z těchto oslovených se přihlásil jeden uchazeč. Komise žádné výhrady nezmínila. My na vnitru teď máme dvě možnosti. Buď doporučení akceptovat, nebo neakceptovat. To bychom ale museli mít relevantní důvody. Teď je to na širší debatu ve vedení ministerstva vnitra, nechceme nic uspěchat,“ sdělil první místopředseda české vlády Vít Rakušan.