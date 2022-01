https://cz.sputniknews.com/20220128/koalice-piratu-a-stan-se-droli-na-verejnosti-nechteji-spolecne-mluvit-17379729.html

Koalice Pirátů a STAN se drolí? Na veřejnosti nechtějí společně mluvit

Koalice Pirátů a STAN se drolí? Na veřejnosti nechtějí společně mluvit

Piráti a Starostové mají tichou domácnost. Všimla si toho česká média. Jejich veřejná jednota je ta tam. A co se děje za zavřenými dveřmi? 28.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-28T17:00+0100

2022-01-28T17:00+0100

2022-01-28T17:00+0100

názory

rozhovor

vláda

stan

piráti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/08/16438386_209:236:1014:689_1920x0_80_0_0_e80e101d604620c6fd41864eecee12a3.jpg

Problematické duo. Tak se o koalici PirSTAN špitá. Od voleb je stíhá problém za problémem, přešlap za přešlapem. Piráti a Starostové šli do koalice s vidinou jasného vítězství ve sněmovních volbách. Kasali se, že porazí nejen své liberální kolegy ze souručenství SPOLU, ale i hnutí ANO Andreje Babiše.Víme, jak to dopadlo. Pak tu bylo povolební fňukání, obzvlášť Pirátů, kteří mají v Poslanecké sněmovně čtyři poslance. A pak handl o ministerstva. Měli jsme tu ohrožení jmenování vlády kvůli pirátovi Janu Lipavskému. Kdyby pan prezident Zeman neprojevil politický soucit, tak by Petr Fiala musel s prosíkem do Lán.Na řadu přichází průšvihy starostů. Ti to vzali hezky zhurta. Média zjistila, že jejich sponzor je navýsost podezřelý pán. A jako politický vykuk se ukázal teď už bývalý šéf poslaneckého klubu STAN Jan Farský, který svou stáží v USA podvedl stranu a především voliče.Špičkování mezi Piráty a STAN na pozadí těchto kauz napovídalo, že jejich koalice není příliš stabilní. Česká média přinesla důkaz, že mezi nimi panuje tichá domácnost. Na veřejnosti jsou od sebe.„Ač se vládní strany snažily vystupovat po volbách dohromady, situace se pomalu mění. Na úterních tiskových konferencích před jednáním Sněmovny vystoupí jednotlivé kluby poprvé rozděleně. A zatímco alespoň předvolební koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) drží pospolu, Piráti a STAN se už rozdělili i na mediální výstupy," informuje web Novinky.cz.„Požádali nás kolegové od Starostů, že by chtěli mít samostatnou tiskovou konferenci,“ vysvětloval šéf klubu Pirátů Jakub Michálek pro Novinky. A doplnil, že v budoucnu podle něj mohou mít jak samostatné, tak společné brífinky. Záležet bude na konkrétních tématech.Novinky tentokrát označují za zdroj problémů hnutí STAN. „Na posledním brífinku obhajovaly kluby ještě spolu mimo jiné poslance STAN Jana Farského, jenž chtěl absolvovat osmiměsíční stáž v USA současně s výkonem své poslanecké funkce. Nakonec však situace eskalovala i v kritiku koaličních partnerů... Další pnutí uvnitř pětibloku paralelně způsobily rovněž obtíže STAN. Tentokrát šlo zase o financování, kdy se ukázalo, že hnutí dostalo po volbách celkem 3,4 milionu korun, a to jak od firem ovládaných společnostmi z Kypru, tak údajně od firmy s trestně stíhaným spolumajitelem. O vysvětlení na sociálních sítích žádal i šéf Pirátů Ivan Bartoš."A co na to zbytek vládní pětikoalice? Zatím mlčí a snaží se předstírat jednotu. Ta je ale tak křehká, že se může kdykoliv začít drolit.O problémech v koalici Pirátů a hnutí STAN Sputnik hovořil s politologem Tomášem Doležalem.„Může to být jeden ze symptomů postupného rozvolňování, donedávna velmi těsného, spojení obou subjektů. Jeho hlavní příčinou je jistě šok Pirátů z volebního výsledku, kdy v rámci kolice obdrželi díky kroužkování kandidátů hnutí STAN jejich kmenovými voliči pouhopouhé čtyři poslanecké mandáty a stali se tak nejen marginálním juniorním partnerem v této alianci, ale naprosto marginální součástí nové vládní koalice. Navíc součástí nadbytečnou, nepotřebnou, protože i po případném odchodu Pirátů z vládní koalice by vláda měla v Poslanecké sněmovně většinu 104 mandátů.A jistě velmi důležitou roli sehrálo i povolební prohlášení hnutí STAN o tom, že napříště chce již ve sněmovních volbách kandidovat samostatně.Piráti, aby přežili do budoucna jako relevantní parlamentní strana, tedy budou muset vygenerovat novou politickou strategii a taktiku, možná i inovovat svoji programatiku, a to lze činit jen samostatně, nikoli jako podřízený subjekt v rámci širšího spojenectví," říká politolog.Je to způsobeno problémy okolo Pirátů i STAN? Nebo za to může zmíněný volební neúspěch?„Kromě volebního neúspěchu Pirátů samozřejmě důležitou roli může hrát i poslední dění okolo hnutí STAN. Hrátky kolem odjezdu poslance Farského na osmiměsíční stáž do USA, kdy si chtěl nejprve ponechat i svůj poslanecký mandát, aniž by jej ovšem fakticky vykonával. Po velkém tlaku, i Pirátské strany, sice pan Farský přislíbil, že se poslaneckého mandátu vzdá, ale dodnes tak fakticky neučinil.A samozřejmě nelze pominout velké nepříjemnosti okolo skrytého financování hnutí STAN anonymními firmami se sídlem na Kypru a okolo milionových neprůhledných půjček místopředsedy hnutí a někdejšího kandidáta na post ministra průmyslu a obchodu Věslava Michalika.To musel být pro Piráty, kteří si zakládají na své čistotě, transparentnosti a boji proti korupci, šok," míní pan Doležal.Může být kvůli napjatým vztahům Pirátů a STAN ohrožena celá pětikoalice?„Zásadním způsobem a v nejbližší době ne. Zaprvé má vláda dostatečnou sněmovní většinu i bez Pirátů – tzn., že může přinejhorším fungovat i jako čtyřkoalice. Současně platí, že Piráti by nyní měli, z hlediska mediální prezentace i budoucích šancí – v opozici horší pozici než ve vládě.Takže nyní asi nějaké větší pnutí, natož rozpad, pětikoalice nelze předpokládat. Čímž nemá být řečeno, že větší rozpory nemohou nastat v budoucnu, ať už okolo volby prezidenta či při jiných zásadních tématech," říká politolog Tomáš Doležal.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220127/vyvadil-petikoalice-plni-sve-sliby-a-je-pripravena-nas-zatahnout-do-cizi-valky-17371499.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Alena Novotná

Alena Novotná

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alena Novotná

rozhovor, vláda, stan, piráti