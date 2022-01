https://cz.sputniknews.com/20220128/lekarka-varovala-pred-nebezpecnou-chybou-pri-lecbe-covidu-19-17380085.html

Lékařka varovala před nebezpečnou chybou při léčbě covidu-19

Použití imunostimulátorů po zjištění koronaviru může mít negativní následky, řekla v rozhovoru pro list Izvestija imunoložka Marie Polnerová.

„Může začít nekontrolovatelná reakce imunitního systému, který bude pokládat za „nepřítele“ buňky vlastního organismu, a může to také vyvolat cytokinovou bouři, která značně zkomplikuje průběh koronavirové nemoci a může způsobit dokonce i smrt,“ vysvětlila lékařka.Podle jejích slov poté, co se dostane infekce do organismu, naše tělo samo zaktivuje ochranný mechanismus, a v důsledku toho se zvyšuje teplota, objevuje se ucpání nosu, bolesti v krku a kašel.Lékařka doporučila více odpočívat, nezapomínat na pití a brát léky proti symptomům, které se objevují. Máte-li vysokou horečku více než pět dnů a bolesti v hrudníku, musíte zavolat lékaře.Odborník pracovní skupiny Národní technologické iniciativy HealthNet Andrej Lomonosov v rozhovoru pro Izvestija promluvil o tom, jaké vitaminy je třeba brát při zjištění kmenu omikron. Kromě vitaminu D, jehož se v zimě produkuje málo, je třeba přidat také zinek (nejméně 30 mg denně) a selen (100 mg denně).Lomonosov také podotkl, že pro zdraví imunitního systému je nutná správná výživa, je třeba jíst ovoce a zeleninu, a vyhýbat se zpracované potravě, polotovarům a fasfoodu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

