Máte rádi poctivé a křupavé bramboráky? Víme, jakým chybám se při jejich přípravě vyhnout

Autorka pěti kuchařských knih Jana Florentýna Zatloukalová prozradila, jak na to. Nutno dodat, že při přípravě bramboráků se hodí jakákoli rada. Každá hospodyňka by totiž měla vědět, na jaké pánvi je vhodné je smažit, jaký tuk použít a jak docílit křupavosti.Základem jsou dobré brambory. Zatloukalová uvádí, že nejlepší je smažit bramboráky v zimě, a to právě kvůli bramborám. V tomto období jsou totižnejlepší – neobsahují tolik škrobu jako mladé letní brambory. Dobré nejsou ale anidlouho uskladněné brambory,protože mohouklíčita zelenat, což má vliv na jejich chuť a obsah vody.Když už jste vybraly správné brambory, nezapomeňte je po nastrouhání zbavit přebytečné vody. Zatloukalová také radí, abyste je zalili skoro vroucím mlékem. Díky tomu brambory zasyrova nezhnědnou a v usmaženém stavu nedojde k jejich zmodrání.Jak jsme již naznačili výše, záleží i na volbě pánve a tuku. Ideální je nerezová pánev, protože při smažení na teflonu nebo smaltu nikdy nedocílíte tak zlatavého zabarvení a křupavosti. A v tomto případě nebude „dobrým sluhou“ ani pečení v troubě. Pokud jde o tuk, Zatloukalová hlásá – jedině sádlo! To totiž bramborákům zajistí typickou chuť. Navíc při smažení vyniká i lepšími vlastnosti. Bramboráky na sádle je vhodné smažit na středním ohni tak, aby tuk na okrajích pobublával. Placky stačí z každé strany osmažit asi 2–3 minuty.A jak na to? Uznávaná kuchařka radí, abyste měli po ruce tyto suroviny:Postup přípravy:Ani postup není nijak složitý a náročný. Má jen pár kroků, které zvládne opravdu každý.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

