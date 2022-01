https://cz.sputniknews.com/20220128/media-v-nato-priznavaji-ze-rusko-nema-v-planu-vtrhnout-na-ukrajinu-17384312.html

Média: V NATO přiznávají, že Rusko nemá v plánu vtrhnout na Ukrajinu

Média: V NATO přiznávají, že Rusko nemá v plánu vtrhnout na Ukrajinu

V NATO přiznávají, že Ruská federace „neplánuje invazi“ na Ukrajinu, uvádí portál Euractiv s odkazem na zdroj v alianci. 28.01.2022, Sputnik Česká republika

Portál uvádí, že „podle hodnocení zdroje v NATO Rusko invazi neplánuje“. Podle zdroje jsou k tomu nutné vojenské kapacity odlišné od těch, které jsou údajně „nasazeny v současné době“ u hranic Ukrajiny.Zároveň poznamenal, že v této situaci „existují varianty, jak snížit napětí již zítra“.Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov dnes v rozhovoru pro ruské rozhlasové stanice prohlásil, že Rusko válku nechce, ale nedovolí jiným státům porušovat jeho práva: „Pokud to bude záviset na Ruské federaci, žádná válka nebude. My války nechceme. Ale nedovolíme hrubě útočit na naše zájmy, nedovolíme je ani ignorovat,“ řekl ministr.Lavrov dodal, že jednání s USA a NATO o bezpečnostních zárukách nepovažuje za ukončené. Uvedl, že Moskva předala návrhy dohod v polovině prosince a před dvěma dny na ně obdržela písemné odpovědi. Některé odpovědi podle slov ministra „mlží“, ale jsou v nich i „racionální zrnka".Kyjev a západní státy v poslední době vyjadřují znepokojení nad údajným nárůstem „agresivních akcí“ Ruska v blízkosti hranic Ukrajiny. Tiskový tajemník prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov prohlásil, že Rusko přesouvá jednotky na svém území a podle vlastního uvážení, což nikoho neohrožuje a nikoho to nemusí znepokojovat. Jak již dříve řekl ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov, Rusko nevytváří žádné důvody ke konfliktní situaci kolem Ukrajiny.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

