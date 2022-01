https://cz.sputniknews.com/20220128/musime-ukazat-nasim-spojencum-rakusan-chce-poslat-vojaky-a-policisty-na-slovensko-17387698.html

„Musíme ukázat našim spojencům…“ Rakušan chce poslat vojáky a policisty na Slovensko

„Musíme ukázat našim spojencům…" Rakušan chce poslat vojáky a policisty na Slovensko

28.01.2022

Rakušan zdůraznil, že Česko musí ukázat, že je věrným spojencem, a je proto připraveno vyslat do sousední země vojáky, pokud o to Slovensko požádá.Ministerstvo vnitra počítá i s tím, že Česko vyšle na Slovensko policisty, pokud o to Slováci požádají. „Jsme připraveni vypomoci i našimi policisty,“ oznámil Rakušan.O tom, že na Slovensku mohou být rozmístěny spojenecké jednotky NATO, informoval slovenský ministr zahraničí Ivan Korčok (za SaS).Kromě Slovenska NATO uvažuje o nasazení svých jednotek v Rumunsku, Bulharsku či Maďarsku. Ve stejný den šéf české diplomacie Jan Lipavský (Piráti) po setkání s generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem uvedl, že by podpořil nasazení českých vojáků na východním křídle aliance.Vojáky do Evropy mohou vyslat i Spojené státy.Dříve Vláda Petra Fialy (ODS) odsouhlasila darování Ukrajině 4 006 kusů dělostřeleckých granátů. Kromě Česka vojenskou pomoc Ukrajině poskytly nebo ji přislíbily například Spojené státy, Velká Británie, Dánsko, Kanada, Španělsko či pobaltské země. K nim se ovšem nepřipojilo Německo.Napětí na UkrajiněKyjev a západní státy nedávno vyjádřily znepokojení nad údajným nárůstem „agresivních akcí“ Ruska v blízkosti hranic Ukrajiny. Rusko taková obvinění opakovaně odmítlo a uvedlo, že jsou využívána jako záminka k rozmístění dalšího vojenského materiálu NATO v blízkosti ruských hranic. Tiskový mluvčí prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov uvedl, že Rusko přesouvá vojska na svém území a dle vlastního uvážení, což nikoho neohrožuje a nikoho by to nemělo znepokojovat.Jak již dříve řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, Rusko nevytváří žádné záminky pro konfliktní situaci kolem Ukrajiny. Rusko podle něj nevylučuje, že Západem vychvalovaná hysterie kolem Ukrajiny má za cíl pokrýt kyjevskou linii sabotování minských dohod o Donbasu. Kreml poznamenal, že informační hysterie USA a NATO o Ukrajině je velkoryse orámovaná lžemi a fejky.Na konci roku 2021 Rusko zveřejnilo návrhy smlouvy se Spojenými státy a dohody s NATO o bezpečnostních zárukách. Zejména Moskva od svých západních partnerů požaduje právní záruky odmítnutí dalšího rozšiřování NATO na východ, připojení Ukrajiny k alianci a zřízení vojenských základen v postsovětských zemích. Návrhy také obsahují klauzuli o nerozmístění útočných zbraní NATO v blízkosti hranic Ruska a stažení aliančních sil ve východní Evropě na pozice z roku 1997.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

