Musk označil Bidena za loutku, která považuje Američany za idioty

Podnikatel Elon Musk označil amerického prezidenta Joe Bidena za loutku poté, co lídr USA nezmínil Teslu mezi americkými společnostmi, které vyrábějí většinu... 28.01.2022, Sputnik Česká republika

Již dříve Biden zveřejnil tweet, ve kterém uvedl, že americké společnosti jako General Motors a Ford vyrábějí více elektromobilů právě ve Spojených státech amerických, nikoliv v jiné zemi. Musk v reakci poznamenal, že Biden nezmínil Teslu.„Biden je mokrá ponožková loutka v lidské podobě,“ dodal Musk a také obvinil Bidena, že Biden má Američany za idioty.Musk Bidena kritizoval již dříve. Na začátku prosince loňského roku šéf Tesly oznámil, že návrh zákona amerického prezidenta Build Back Better Plan, který zahrnoval vyplácení vládních dotací na výstavbu nabíjecích stanic pro elektromobily, by měl být zamítnut. Musk řekl, že vláda země by neměla zasahovat do tržní aktivity, zároveň poukázal na velký rozpočtový deficit. Podle něj Tesla získá výhodu z řady ustanovení návrhu, odmítá však federální dotace.V srpnu 2021se Biden sešel s největšími výrobci elektromobilů, zástupce Tesly na schůzce nebyl. „Vypadá divně, že Teslu nepozvali,“ komentoval to tehdy Musk.Za uplynulý rok bylo v závodech Tesly vyrobeno přes 930 tisíc elektromobilů, společnost za stejné období prodala přes 936 tisíc automobilů, čísla byla rekordní. Růst tržeb ve srovnání s předchozím rokem činil 87,4 %, výroba 82,5 %.Musk prodává akcieZakladatel Tesly Elon Musk prodal od začátku listopadu akcie společnosti v celkové částce přibližně 15 miliard dolarů, vyplývá to z burzovních zpráv.22. prosince prodal Musk přes 934 000 akcií Tesly v částce něco přes 1,2 miliardy dolarů. Takže podle výpočtů Sputniku činila podle burzovních zpráv celková částka od chvíle oznámení prodeje akcií Tesly 15,1 miliardy dolarů.Musk zahájil prodej akcií Tesly 11. listopadu, tehdy prodal 4,5 milionu akcií ze svého balíku v celkové částce 5 miliard dolarů. Ke dni 22. prosince činila celková částka z prodeje akcií podle výpočtů Sputniku 13,9 miliardy dolarů.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

