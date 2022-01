https://cz.sputniknews.com/20220128/odbornice-na-vyzivu-radi-jak-pripravit-zdravy-sendvic---17386178.html

Odbornice na výživu radí, jak připravit zdravý chlebíček

Odbornice na výživu radí, jak připravit zdravý chlebíček

Chlebíčky neboli sendviče jsou obvykle považovány za nezdravé jídlo, ale lze je snadno upravit a změnit na zdravé. Nurija Dianovová, nutriční specialistka a... 28.01.2022, Sputnik Česká republika

Mnozí lidé považují chlebičky a sendviče za chutnou a poměrně sytou svačinu, ale zároveň je většina z nich přesvědčena, že takové jídlo určitě nelze nazvat zdravým, upozornila Dianovová. Podle ní jde o mylnou představu. Pokud sendviče doplníte zeleninou, mohou se stát součástí zdravého jídelníčku.Svačina by měla obsahovat dvakrát více zeleniny než chleba s masem, salámem nebo sýrem, a pak bude zdravá, vysvětlila.Další důležitou podmínkou přípravy dobrého sendviče je nepoužívání bílého chleba.„Chlebiček nebo sendvič by měl být s tmavým pečivem. To je zásadní věc. Žádné rafinované sacharidy ve formě bílého chleba. Sendvič můžete udělat s jakýmkoli celozrnným nebo tmavým chlebem. Navrch můžete položit salám, sýr a tak dále,“ radila Diana.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

