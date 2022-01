https://cz.sputniknews.com/20220128/pavel-novotny-o-vsem-cesi-nejsou-kompetentni-volit-si-prezidenta-babise-porazi-jen-kalousek-17384441.html

Pavel Novotný o všem: Češi nejsou kompetentní volit si prezidenta. Babiše porazí jen Kalousek

Pavel Novotný o všem: Češi nejsou kompetentní volit si prezidenta. Babiše porazí jen Kalousek

Kontroverzní starosta Řeporyjí Pavel Novotný se stal hostem podcastu Dycky Praha!, který moderují Alexandra Udženija a Jiří Pospíšil. V pořadu se zaměřil hned... 28.01.2022, Sputnik Česká republika

Jelikož se v příštím roce budou konat prezidentské volby, názory na to, kdo by z nich mohl vyjít jako vítěz, se jen hemží. Na toto téma se v podcastu vyslovil i Novotný, podle kterého má velké šance na tousednout v čele státu expremiér Andrej Babiš. To se aleNovotnému zrovna moc nelíbí a přál by sizrušení přímé volby prezidenta.V podcastu vysvětlil, proč.Nastínil také, koho vidí jako silného Babišova soupeře. A mnozí by byli překvapeni.Do politiky chce sice „dělat dál“, ale bude se držet více při zemi. Jeho plán je totiž jasný – chtěl by obhájit svůj post starosty Řeporyjí. V minulosti se navíc objevily spekulace o jeho kandidatuře na pražského primátora. I na to přišla řeč.Moderátorka podcastu Udženija se ho následně zeptala na to, co by se během jednoho měsíce změnilo, kdyby obsadil post primátora hlavního města Prahy. Jako jednu z prvních věcí by prý nechat přemluvit hlas pražského metra, který patří Evě Jurinové. To ale není vše.Pokud jde o Řeporyje, s těmi má Novotný dál velké plány. V březnu prý dokonce chystá velké překvapení.Novotný se neproslavil jenom jako politik a starosta, ale také se dostal do povědomí veřejnosti skrz své kauzy. Nelze nezmínit například tu s Ruskem, která se týkala vlasovců. Za jeho počiny jej chválil moderátor Pospíšil: „To, jak si někdo natřel Putinův režim na chleba, a jak jsi to udělal kolem pomníku vlasovců, klobouk dolu, jo. Rusové jenom zírali.“ Novotný ale sám za sebe ke kauze dodal, že už tato mezinárodní přestřelka skončila.Přiznal však, že ho celá kauza obohatila, co se týče politických zkušeností. Myslí si tedy, že by něco podobného rozhodně měli okusit také čeští novináři.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

