Rekordní ceny benzínu. V Česku se Natural 95 prodává v průměru za více než 36 korun

Aktuálně jsou ceny pohonných hmot nejvyšší od loňských Vánoc. V Česku se nejvíce prodává benzín Natural 95, který v průměru stojí 36,20 Kč. Ještě před týdnem byl o 18 haléřů levnější. Nafta zdražila o 15 haléřů, v průměru se prodává za 35,13 Kč.Podle analytiků za zdražení stojí nárůst ceny severomořské ropy Brent, poprvé za sedm let její cena vzrostla nad 90 dolarů za barel.Nejlevněji aktuálně tankují řidiči v Královehradeckém kraji, kde se Natural 95 v průměru prodává za 35,83 Kč. Nejlevnější nafta je v Ústeckém kraji (34,72 Kč).Nejdražší paliva jsou tradičně v Praze, za litr Naturalu 95 řidiči průměrně zaplatí 37,31 Kč. Naftu natankují za 36,30 korun.Uhlí z AustrálieV sobotu ráno v Děčíně poprvé připlula loď s uhlím z Austrálie, jež se tam dostala po Labi, míří ale do Ostravy. Uhlí bylo dovezeno prostřednictvím lodní dopravy, jelikož vlaková je momentálně přetížena, informovala Česká televize a portál zdopravy.cz.Importované uhlí se běžně dováží do Ostravy z nizozemského Rotterdamu prostřednictvím nákladních vlaků, momentálně ale železniční doprava je přetížena, proto bylo uhlí tentokrát dovezeno lodí. Je možné, že i v budoucnu bude této možnosti čas od času využíváno.300 tun australského uhlí bylo ještě vyloženo po cestě v Německu, jelikož loď s původním množstvím uhlí (1400 tun) by přes Labe až do Děčína neproplula, kde zas zboží bylo naloženo na vlak a dále pokračovalo v cestě do Ostravy.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

