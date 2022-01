Ruskému ministru obrany byl předveden první vzorek dronu Orion se satelitní komunikací

„Měli by tam být špičkoví specialisté na dost vysoké úrovni. Tady je galvanika, motory, servisní údržba, smlouvy životního cyklu, měl by tu být podnik, který bude poskytovat expediční služby, mám na mysli výjezdní služby – tam, kde máme dislokovány vojenské jednotky vyzbrojené velkým počtem dronů. Měli by tam přijíždět, zajišťovat servis,“ řekl Šojgu. Ministr zároveň zdůraznil, že pro všechny tyto specialisty musí být vytvořeny odpovídající podmínky, včetně zajištění bydlení.