Schillerová má malér: provalilo se, že vyhodila za Instagram 2 mega. Jeden člověk se jí ale zastal

Schillerová v době svého působení v čele ministerstva financí tvrdila, že si svůj účet na Instagramu spravovala sama. Server Seznam Zprávy ale v pátek přišel se zjištěním, že na její propagaci ministerstvo financí ze svého rozpočtu vyčlenilo 1 930 769 korun. Částka šla na platy fotografa a kameramana, kteří Schillerové příspěvky vytvářeli od konce září 2020 do konce listopadu 2021. Platy obou osob tak podle novinářů činily 75 tisíc měsíčně.Novinářům to potvrdilo i ministerstvo financí. Začátkem letošního roku fotograf i kameraman na resortu skončili. „Ministerstvo přitom jejich pozice na resortu financí nijak nedoplnilo, podle mluvčího totiž jejich odchod není personálním oslabením,“ uvádí Deník N.Dříve Schillerová tvrdila, že se pomocí Instagramu chce připomínat důležité věci z agendy ministerstva financí.O tom, že ministryně Schillerová najímá drahého fotografa psal Deník N ještě v prosinci 2020. Podle informací novinářů resort financí ze svého rozpočtu kupoval jeho knihy fotografií, kromě focení psal ministryně projev či připravoval podklady na jednání s premiérem.Nyní bývalá ministryně vysvětluje, že zmíněná částka nešla pouze na fotografy. Podle ní šlo o zaměstnance ministerstva, kteří vedle jiné činnosti plnili i funkci fotografa a kameramana resortu financí. „Byli to profesionálové, kteří pracovali na tiskovém odboru a spolu i s dalšími kolegy utvářeli mediální obraz celého ministerstva,“ cituje někdejší šéfku resortu CNN Prima NEWS.Politička dále dodala, že o platech ani o odměnách zaměstnanců jako ministryně nerozhodovala a nikdy do nich nezasahovala.Co říkají lidéKauzu již hojně komentují lidé na sociálních sítích. Mezi kritiky Schillerové je i exministr financí Miroslav Kalousek.Do Schillerové si rýpla dokonce i Nemocnice Šumperk.Nicméně se našel alespoň jeden člověk, který se Schillerové zastal. Byl jim člen představenstva Skupiny PPF Vladimír Mlynář.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

