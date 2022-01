Schwarzenberg: Češi se mohou jen modlit, aby obranná smlouva s USA na Slovensku byla ratifikována

https://cz.sputniknews.com/20220128/schwarzenberg-cesi-se-mohou-jen-modlit-aby-obranna-smlouva-s-usa-na-slovensku-byla-ratifikovana-17378478.html

Obranná dohoda s USA (DCA) schválená slovenskou vládou a které již vyjádřila svou podporu prezidentka Zuzana Čaputová vyvolala negativní reakci ze strany části veřejnosti a řady opozičních politických sil. Panují totiž obavy, že po případné ratifikaci této smlouvy Slovensko ztratí část své suverenity a nebude mít dostatečnou kontrolu nad činností amerických vojáků na svém území. Kromě toho v kontextu rostoucího napětí mezi západními státy a Ruskem americké angažmá na slovenském území může znamenat větší bezpečnostní riziko v případě vypuknutí vojenského konfliktu.Bývalý první místopředseda české vlády Karel Schwarzenberg, který také zastával funkci ministra zahraničí, doufá, že smlouva o obranné spolupráci mezi Bratislavou a Washingtonem bude v konečném důsledku ratifikována. Ve svém facebookovém příspěvku bývalý český politik komentuje protesty odpůrců této dohody, které probíhají na Slovensku, a srovnává je s těmi demonstracemi, které se odehrály v letech 2007 a 2008 v Česku, když se řešil osud projektu amerického radaru v Brdech, který měl sloužit jako součást protiraketové základny USA v Evropě. Podle Schwarzenberga současný odpor části obyvatel proti obranné dohodě mezi SR a USA je ještě tvrdší než ten český před 14 lety, ale zásadním rozdílem je to, že nyní ruská armáda údajně ohrožuje Ukrajinu, která hraničí se Slovenskem, což odůvodňuje uzavření dané smlouvy.V závěru svého textu Schwarzenberg lituje, že Česko promarnilo šanci uzavřít smlouvu s USA o radaru a vyjadřuje naději, že na Slovensku se obrannou smlouvu podaří prosadit, a to nehledě na nespokojenost části veřejnosti.Reakce na Facebooku V komentářích pod tímto příspěvkem Schwarzenberga podpořila značná část jeho příznivců, kteří například vyjadřovali předpoklady, že protesty proti dohodě na Slovensku organizují převážně levicové síly a zastánci těsnějších vztahů s Ruskem. Jiní však odmítali přítomnost jakékoliv armády na svém území, a to včetně americké. Zazněly i obavy, že Slováci mohou být zatažení do konfliktu. Další uživatel zkritizoval Schwarzenberga za jeho aktivní podporu obranné dohody mezi SR a USA. Obranná dohoda s USADohoda o obranné spolupráci mezi Slovenskem a Spojenými státy, kterou již schválila vláda, umožní, v případě jejího schválení parlamentem a prezidentkou, americkým vojákům využívat vojenské letiště Malacky-Kuchyň a Sliač a také další prostory a zařízení na slovenském území. Platnost navržené dohody by měla činit 10 let, přičemž po uplynutí této doby může být dohoda prodloužena. Existuje i možnost předčasného vypovězení s roční výpovědní lhůtou.Americké ozbrojené síly získají možnost využívat dohodnutá zařízení za účelem cvičení, manévrů, tranzitu a rozmístění a ubytování vojenského personálu. Kromě toho dohoda umožňuje přepravovat a rozmisťovat na slovenském území obranná zařízení a zásoby v předem dohodnutých prostorech.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

