Spojené státy požádaly Maďarsko o rozmístění posilujících vojsk NATO

Nedávno se objevila informace o tom, že členové Severoatlantické aliance zvažují možnost zřízení nových bojových jednotek v celkovém počtu tisíc vojáků na území Rumunska, Bulharska, Maďarska a Slovenska. Uvádělo se, že nové jednotky se budou podobat těm, co již existují na území Polska a v pobaltských státech.Šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó dnes informoval o tom, že Washington se obrátil na Budapešť se žádostí o rozmístění cizích vojsk na území Maďarska. Přesun cizí vojenské techniky přes SlovenskoMinisterstvo obrany SR dnes upozornilo obyvatele Slovenska, že v období od 31. ledna do 6. února je přes území SR naplánováno celkem 21 silničních přesunů zahraničních spojeneckých ozbrojených sil.TASR o tom informovala mluvčí Ministerstva obrany SR Martina Koval Kakaščíková. Resort obrany zdůrazňuje, že tranzity byly řádně schváleny ve smyslu opatření Úřadu veřejného zdravotnictví SR.V tomto období se uskuteční také silniční přesuny techniky Ozbrojených sil SR v rámci Slovenska, a to na trasách Plešivec - Lešť, Martin - Plešivec, Trebišov - Hlohovec a zpět, Martin - Michalovce, Nitra - Kolíňanský vrch, Moldava nad Bodvou - Hlohovec, Prešov - Moldava nad Bodvou, Martin - Turecký vrch, Zemianské Kostoľany - Nitra a zpět, Prešov - Zemianské Kostolany a zpět, Turecký vrch - Vinné a zpět, Nemšová - Zemianské Kostolany a zpět, Zemianské Kostoľany - Sliač a zpět a Žilina - Sliač.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

