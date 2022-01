https://cz.sputniknews.com/20220128/to-se-zapise-do-dejin-kate-middletonova-dostala-prilezitost-ziskat-prestizni-vojenskou-hodnost-17376481.html

„To se zapíše do dějin." Kate Middletonová dostala příležitost získat prestižní vojenskou hodnost

„To se zapíše do dějin.“ Kate Middletonová dostala příležitost získat prestižní vojenskou hodnost

Vévodkyně z Cambridge se zapíše do historie v případě, že se stane novým plukovníkem granátnické gardy.

Christina Garibaldiová, korespondentka deníku Us Weekly, v souvislosti s tím upozornila v YouTube pořadu Royally Us, že vévodkyně s touto hodností by sehrála „skutečně důležitou roli v historii Británie“.Spolumoderátorka Christine Rossová uvedla, že příslušníci granátnické gardy ji „opravdu chtějí vidět jako svou velitelku“ a „zašli navíc tak daleko, že o to neoficiálně požádali“.„Bylo by to neuvěřitelné. Vypadá to dokonce tak, jako by opravdu chtěli, aby je zastupovala. Zašli navíc tak daleko, že o to dokonce neoficiálně požádali. Bude opravdu zajímavé sledovat, jestli Kate vstoupí do této role. Jedná se o vojenskou hodnost, která má ovšem spíše ceremoniální povahu. Mohli bychom ji tak vidět ve vojenské slavnostní uniformě, ve které jsme již viděli jiné členy královské rodiny, jako například princeznu Anne a prince Williama. Pro Kate by to rozhodně byla fantastická role a vypadá to, že ji opravdu chtějí mít v této funkci,“ řekla Rossová.Proč je Kate tak populární?Odbornice pro britskou královskou rodinu Daniela Elserová vysvětlila všeobecnou zálibu obecenstva ve stylu Kate Middletonové. Její názor uvádí portál News.com.au.Autorka příspěvku vysvětlila, že práce vévodkyně z Cambridge Catherine a jejího manžela prince Williama spočívá v tom, aby udělali monarchii aktuálnější a přístupnější současné veřejnosti. Z toho důvodu se objevuje královská osoba na veřejnosti pravidelně v oblečení populárních značek. Byla vyfotografována například v oblečení od Zara, Mango, H&M, Marks & Spencer aj.Kromě toho manželku prince Williama mohou lidé často vidět se šperky z levných obchodů. Například v lednu navštívila londýnské Muzeum podvržených dětí (The Foundling Museum) v náušnicích populární značky Accessorize za asi sedm liber. Kromě toho nosí často doplňky z Chelsea Flower Show za osm liber.„Takže Kate připomíná svým obdivovatelům to, že i když se stala příslušnicí královské rodiny, nezapomněla na své kořeny. Levné předměty garderoby ji přibližují obyčejným lidem,“ dodala Elserová.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

