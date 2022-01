https://cz.sputniknews.com/20220128/tragedie-v-cr-zemrelo-nekolikamesicni-detatko-s-covidem-19-17388824.html

Tragédie: v ČR zemřelo několikaměsíční děťátko s covidem-19

Maličký chlapeček, kterému ještě nebyl ani rok a pocházel zřejmě z Prahy, podlehl covidu-19, jak vyplývá z informace Ministerstva zdravotnictví ČR. 28.01.2022, Sputnik Česká republika

Je to již sedmé úmrtí ve věkové skupině dětí do 14 let (3 chlapci a 4 děvčátka). Před necelými dvěma měsíci (začátkem prosince loňského roku) zemřel tříletý chlapeček v Moravskoslezském kraji.Ministerstvo zdravotnictví celkově eviduje k pátečnímu ránu 37 145 úmrtí spojených s covidem-19. Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) v prvním pololetí roku 2021 zemřelo podle předběžných údajů 76,7 tisíce obyvatel ČR. U 17,2 tisíce z nich byl za hlavní příčinu smrti stanoven covid-19. V porovnání s druhým pololetím roku 2020 stoupl počet zemřelých s touto nemocí o 6,9 tisíce.Během čtvrtka odhalily testy v ČR celkem 34 740 nově nakažených a 16 248 suspektních reinfekcí. Celkem tedy přibylo téměř 51 tisíc případů nákazy. Počet hospitalizovaných oproti předchozímu dni stoupl, v nemocnicích je nyní s covidem-19 téměř 2000 lidí.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

