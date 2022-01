https://cz.sputniknews.com/20220128/uplne-naha-veresova-pohorsila-nektere-fanousky-jini-ji-za-jeji-odvahu-naopak-tleskaji-17378109.html

Úplně nahá Verešová pohoršila některé fanoušky. Jiní jí za její odvahu naopak tleskají

Úplně nahá Verešová pohoršila některé fanoušky. Jiní jí za její odvahu naopak tleskají

Slovenská topmodelka Andrea Verešová opět rozvířila vody na Instagramu. Důvodem se stala fotografie, na které je tato brunetka zcela nahá. Zatímco někteří její... 28.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-28T10:10+0100

2022-01-28T10:10+0100

2022-01-28T10:10+0100

celebrity

andrea verešová

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1003/88/10038881_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_75df0fd3b0898a715f57e424a9e160fc.png

Verešová čas od času ráda provokuje. Fotky v plavkách, ve spodním prádle nejsou výjimkou. Umí však zajít i mnohdy dál a světu se ukáže v celé své kráse tak, jak ji příroda stvořila – zcela nahá.Veškerý stud a zábrany tak odhodila i nyní, kdy zveřejnila snímek z jednoho kalendáře, pro který fotila. A lidé jen žasli.Mnozí na ní a jejím krásném těle mohli oči nechat. „Teda Andrejko, ty jsi bohyně,“ ozývalo se.Podle velké části fanoušků přesně „takhle vypadá dokonalost“. Andreu pak označovali za TOP ženu.Velká část reakcí se týkala i její dokonalé figury. „Wau, prdelkaa postavička za 100 bodů!!“ uváděli další lidé.Po obdivných komentářích ale přišla i kritika. A ne jedna. Lidé nechápali modelčinu potřebu se takto lacině vystavovat.A zděšeni byli i další: „To nemyslíte vážně?!“„No, to je úplně úžasný. Čtyřicetiletá baba se ukazuje nahatá,“ kritizovali ji další.Připomeňme, že na Vánoce 2020 z rodinného archivu uniklo erotické video, na kterém si Andrea užívá nejen se svým manželem. Internet měl tak co řešit.Andrea VerešováModelka Andrea Verešová se narodila 28. června 1980 v Žilině. Od roku 2000 studovala na Právnické fakultě UK v Praze. Dlouhodobě pracuje jako modelka a v roce 1999 získala korunku Miss Slovenska. Proslavila se i vztahem s českým hokejistou Jaromírem Jágrem.V roce 2007 se Verešová provdala za právníka Daniela Volopicha. Ve stejném roce se jim narodila dcera Vanessa a v roce 2009 syn Daniel Tobiáš. Dotyčná se netají tím, že se s manželem seznámila ve Špindlerově Mlýně a jiskra mezi nimi přeskočila na svahu. Tehdy se téměř pětadvacetiletá Andrea zamilovala do o šestnáct let staršího právníka a od té doby jsou spolu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220126/do-pr-krainova-v-tesne-podprsence-na-sri-lance-snad-jeste-vice-zkrasnela-fanousci-nemaji-slov-17348082.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

andrea verešová