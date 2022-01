https://cz.sputniknews.com/20220128/v-pentagonu-prohlasili-ze-americka-armada-se-bojovych-akci-na-ukrajine-nezucastni-17390854.html

V Pentagonu prohlásili, že americká armáda se bojových akcí na Ukrajině nezúčastní

Americká armáda se nezúčastní žádné vojenské akce na Ukrajině. V pátek to prohlásil americký ministr obrany Lloyd Austin během svého vystoupení před novináři v... 28.01.2022, Sputnik Česká republika

„Prezident [USA Joe Biden] dal jasně najevo, že nemá v úmyslu vyslat bojové jednotky na Ukrajinu za účelem provádění bojových operací,“ řekl.Austin byl dotázán, zda USA vysílají další síly do evropského regionu kvůli Ukrajině. „Upřímně řečeno, nepřevedli jsme žádná vojska,“ odpověděl šéf Pentagonu. Generál Mark Milley, předseda sboru náčelníků štábů Ozbrojených sil USA, který vystupoval společně s ním, potvrdil jeho slova: „Chci jen zopakovat ministrova slova: žádné [jednotky] jsme nenasadili. Ještě jsme nikoho neposlali [do Evropy]“.USA nemají na Ukrajině útočné zbraněUSA nemají na Ukrajině žádné útočné zbraně a žádné stálé síly. Uvedl to v pátek předseda sboru náčelníků štábů amerických ozbrojených sil generál Mark Milley v rozhovoru s novináři v Pentagonu.Biden nařídil zvýšit připravenost americké armády pro případ, že bude nutné pomoci spojencům, uvedl šéf amerického sboru náčelníků štábů.Další várka vojenské pomoci UkrajiněNa Ukrajinu byla v pátek doručena další zásilka americké vojenské pomoci. Uvedl to americký ministr obrany Lloyd Austin v rozhovoru s novináři v Pentagonu.Pentagon: Ruská federace může obsadit města v případě invaze na UkrajinuRusko má vojenskou kapacitu k invazi na Ukrajinu, ale američtí představitelé se domnívají, že Moskva ještě neučinila příslušné rozhodnutí. Takový názor vyslovil americký ministr obrany Lloyd Austin během pátečního vystoupení před novináři v Pentagonu.Podle Austinova názoru však není konflikt kolem Ukrajiny nevyhnutelný. „Ještě je čas a prostor pro diplomacii,“ řekl.Napětí a jednáníPoslední měsíce Kyjev a západní státy vyjadřují znepokojení nad údajným nárůstem „agresivních akcí“ Ruska v blízkosti hranic Ukrajiny. Rusko taková obvinění opakovaně odmítlo a uvedlo, že jsou využívána jako záminka k rozmístění dalšího vojenského materiálu NATO v blízkosti ruských hranic. Tiskový mluvčí prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov uvedl, že Rusko přesouvá vojska na svém území a dle vlastního uvážení, což nikoho neohrožuje a nikoho by to nemělo znepokojovat.Jak již dříve řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, Rusko nevytváří žádné záminky pro konfliktní situaci kolem Ukrajiny. Rusko podle něj nevylučuje, že Západem vychvalovaná hysterie kolem Ukrajiny má za cíl pokrýt kyjevskou linii sabotování minských dohod o Donbasu. Kreml poznamenal, že informační hysterie USA a NATO o Ukrajině je velkoryse orámovaná lžemi a fejky.Na konci roku 2021 Rusko zveřejnilo návrhy smlouvy se Spojenými státy a dohody s NATO o bezpečnostních zárukách. Zejména Moskva od svých západních partnerů požaduje právní záruky odmítnutí dalšího rozšiřování NATO na východ, připojení Ukrajiny k alianci a zřízení vojenských základen v postsovětských zemích. Návrhy také obsahují klauzuli o nerozmístění útočných zbraní NATO v blízkosti hranic Ruska a stažení aliančních sil ve východní Evropě na pozice z roku 1997.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

