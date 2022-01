https://cz.sputniknews.com/20220128/ve-francii-pohrozili-sankcemi-proti-plynovodu-nord-stream-2-17382980.html

Ve Francii pohrozili sankcemi proti plynovodu Nord Stream 2

Ve Francii pohrozili sankcemi proti plynovodu Nord Stream 2

Sankce proti Rusku v případě vyostření situace na Ukrajině předpokládají také omezení pro Nord Stream 2, prohlásil francouzský ministr zahraničí Jean-Yves Le... 28.01.2022, Sputnik Česká republika

„Předpokládá to také zablokování plynovodu Nord Stream 2,“ řekl, když odpovídal na otázku, o jaká konkrétní opatření ze strany Evropské unie jde.Le Drian přitom podotkl, že dialog s Ruskem je stále ještě možný, ale podle jeho názoru je třeba „hovořit důrazně“.Nord Stream 2 je plynovod o kapacitě 55 miliard kubíků plynu ročně položený od pobřeží Ruska přes Baltské moře do Německa. Jeho výstavba byla ukončena 10. září, nyní jsou obě větve naplněny plynem a zcela připraveny na provoz. Pro uvedení plynovodu do provozu je třeba ukončit certifikaci společnosti operátora – v listopadu byla certifikace pozastavena, dokud Nord Stream 2 AG nezaloží dceřinou společnost, která podá novou přihlášku. USA přitom neustále vyhrožují novými sankcemi proti plynovodu Nord Stream 2 v případě „ruského vpádu“ na Ukrajinu. V Rusku všechny tyto hrozby zamítají a připomínají, že Kyjev neplní minské dohody: ukrajinské úřady soustředily u linie dotyku polovinu vojenského personálu ozbrojených sil a ostřelují domobrance ze zakázaných zbraní.V Kremlu a na Ministerstvu zahraničí RF nejednou podotkli, že cílem lživých tvrzení o „agresi“ je soustředit cizí vojska u ruských hranic. Tam také vysvětlili, že hlavní příčinou eskalace jsou opatření USA a NATO, které zásobují Ukrajinu zbraněmi a tím ji podněcují k dalším dobrodružstvím.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

