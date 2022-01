https://cz.sputniknews.com/20220128/vice-nez-20-tankeru-s-plynem-zamirilo-z-usa-do-evropy-pisi-media-17386780.html

Více než 20 tankerů s plynem zamířilo z USA do Evropy, píší média

Spojené státy vyslaly do Evropy přes 20 tankerů s plynem jako alternativu k ruskému palivu, píše The Wall Street Journal. 28.01.2022, Sputnik Česká republika

Podle deníku nyní úředníci ve Washingtonu a Bruselu hledají krátkodobou náhradu za moskevský export.V článku se píše, že podle analytické společnosti Vortexa by stejným směrem mohlo následovat dalších 33 lodí. Podle ředitele společnosti Claye Sigleho „pokryjí jen část“ ruských dodávek.Noviny s odkazem na informované zdroje uvádějí, že zástupci administrativy amerického prezidenta Joe Bidena během posledních několika dnů uskutečnili videohovory s úředníky z celého světa ve snaze přesvědčit kupující v Jižní Koreji, Japonsku a dalších zemích, kteří již zaplatili za dodávky, aby dovolily Spojeným státům přesměrovat je do Evropy. Uvádí se také, že bruselští úředníci se chystají dohodnout se s Katarem a Ázerbájdžánem.Média již dříve uvedla, že Spojené státy jednaly s hlavními dodavateli plynu v severní Africe, na Středním východě, v Asii a na domácím trhu o připravenosti „dočasně zvýšit“ produkci plynu pro Evropu.Vysoký představitel americké administrativy řekl novinářům, že taková opatření jsou nezbytná pro případ, že bude přerušen ruský tranzit přes Ukrajinu, protože Washington považuje výpadky při exportu po jiných trasách za méně pravděpodobný scénář. Vyjádřil přesvědčení, že Spojené státy budou schopny uspokojit potřeby Evropy prostřednictvím alternativních zdrojů během zbytku zimy a jara.V Kremlu prohlásili, že Rusko vždy bezvadně plnilo své smluvní závazky ohledně dodávek plynu do Evropy a nikdy nebyl žádný důvod pochybovat o jeho spolehlivosti.V posledních měsících jsou vztahy mezi Ruskem a Západem ještě napjatější. Washington a Brusel obviňují Moskvu z přípravy „invaze“ na Ukrajinu a v této souvislosti posilují svou přítomnost ve východní Evropě.Moskva veškerá podobná tvrzení vyvrací a připomíná, že Kyjev nedodržuje Minské dohody: ukrajinská vláda soustředila polovinu příslušníků armády u kontaktní linie, na domobranu je stříleno ze zakázaných zbraní.Kreml a Ministerstvo zahraničních věcí RF opakovaně poukazují na to, že cílem výmyslů o „agresi“ je rozšiřování zahraničního seskupení poblíž ruských hranic. Vysvětlují také, že hlavní příčinou eskalace jsou akce Spojených států a NATO, které Ukrajinu „napumpovávají“ zbraněmi, čímž ji ponoukají k vojenským dobrodružstvím.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

