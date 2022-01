Video: Stíhačka F-35 narazila do americké letadlové lodě

Stíhačka se přiblížila k lodi a nečekaně prudce zvýšila tah (je to znát podle změny zvuku motoru), po čemž narazila do paluby letadlové lodě. Samotný okamžik nárazu na videu není zachycen, vzniká ale dojem, že se letoun zachytil za nástavbu. Podle zprávy velení Vojenského námořnictva USA letová paluba lodě Carl Vinson nebyla poškozena, v letech se pokračuje.Dříve byla na internetu zveřejněna fotografie stíhačky F-35 v prvních okamžicích po pádu z paluby letadlové lodě Carl Vinson. Letoun s prázdnou kabinou leží na vodní ploše obklopený pěnou, která vznikla při jeho pádu. Za okamžik se letoun potopí.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

