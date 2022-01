https://cz.sputniknews.com/20220129/biden-prohlasil-ze-usa-v-brzke-dobe-vyslou-vojaky-do-evropy-vime-kolik-jich-bude-17391560.html

Biden prohlásil, že USA v brzké době vyšlou vojáky do Evropy. Víme, kolik jich bude

Americký prezident Joe Biden informoval o plánech na rozmístění amerických vojáků ve východní Evropě a zemích NATO. Oznámila to agentura Reuters. Vzápětí se... 29.01.2022, Sputnik Česká republika

Biden řekl novinářům, že menší počet amerických vojáků brzy dostane rozkaz k vyslání do zemí NATO ve východní Evropě.Zpráva z Bílého domu následně upřesnila, že ve stavu nejvyšší pohotovosti je celkem 8500 amerických vojáků, a to proto, aby posílili „východní křídlo“ Severoatlantické aliance.Zmiňme, že již na začátku tohoto týdne americký lídr mluvil o tom, že by tam mohl vyslat „část“ z 8500 vojáků.Americké úřady přitom zdůrazňují, že je tento kontingent určen pro případné nasazení pod záštitou NATO na území členských zemí aliance, které se kvůli napětí kolem Ukrajiny obávají o svou bezpečnost.Připomeňme, že Kyjev a západní státy nedávno vyjádřily znepokojení nad údajným nárůstem „agresivních akcí“ Ruska v blízkosti hranic Ukrajiny. Rusko taková obvinění opakovaně odmítlo a uvedlo, že jsou využívána jako záminka k rozmístění dalšího vojenského materiálu NATO v blízkosti ruských hranic. Tiskový mluvčí prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov uvedl, že Rusko přesouvá vojska na svém území a dle vlastního uvážení, což nikoho neohrožuje a nikoho by to nemělo znepokojovat. Mimo jiné ruské ministerstvo zahraničí poznamenalo, že výroky o „ruské agresi“ jsou používány jako záminka pro budování kontingentů NATO v pohraničních oblastech a že taková obvinění jsou směšná a nebezpečná.Jak již dříve řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, Rusko nevytváří žádné záminky pro konfliktní situaci kolem Ukrajiny. Rusko podle něj nevylučuje, že Západem vychvalovaná hysterie kolem Ukrajiny má za cíl pokrýt kyjevskou linii sabotování minských dohod o Donbasu. Kreml poznamenal, že informační hysterie USA a NATO o Ukrajině je velkoryse orámovaná lžemi a fejky.Na konci roku 2021 Rusko zveřejnilo návrhy smlouvy se Spojenými státy a dohody s NATO o bezpečnostních zárukách. Zejména Moskva od svých západních partnerů požaduje právní záruky odmítnutí dalšího rozšiřování NATO na východ, připojení Ukrajiny k alianci a zřízení vojenských základen v postsovětských zemích. Návrhy také obsahují klauzuli o nerozmístění útočných zbraní NATO v blízkosti hranic Ruska a stažení aliančních sil ve východní Evropě na pozice z roku 1997.Rusko tento týden obdrželo písemnou odpověď a vzápětí ministerstvo zahraničí uvedlo, že západní partneři ignorovali to nejdůležitější, a sice nerozšiřování aliance.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

