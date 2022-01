https://cz.sputniknews.com/20220129/bravo-andrejko-veresova-se-opet-svlekla-donaha-a-poslala-vsem-hejterum-tvrdy-vzkaz-17388355.html

„Bravo, Andrejko!“ Verešová se opět svlékla donaha a poslala všem hejterům tvrdý vzkaz

Verešová dala u svého posledního instagramového příspěvku, jehož součástí jsou další odvážné fotografie, najevo, že v současné době nechápe myšlenkové pochody některých jedinců.Dodala, že tím, že se živí jako modelka, je na focení uměleckých aktů zvyklá.Ptala se také na to, proč je mateřství považováno za „stigma“. Nemyslí si totiž, že by s mateřstvím pro ženu mělo všechno skončit a měla by se automaticky vzdát své kariéry.Závěrem Verešová uvedla, že i ona je matka, nač je pyšná, ale zdůraznila, že s mateřstvím její život a práce rozhodně neskončily.Nutno dodat, že její otevřené vyznání sklidilo úspěch. Lidé jí totiž vzkazovali, že to napsala opravdu krásně. „Bravo, Andrejko!“ jásali někteří.Velká část fanoušků pak takové chování sváděla na obyčejnou závist: „To je jen ženská závist. Kritizují, protože si to nemohou dovolit.“Někteří nechápali, proč vlastně se Andrea musí takto veřejně obhajovat, když neudělala nic špatného.Za zmínku stojí i to, že také ostatní si všimli, že obecně více kritizují dámy než pánové.Andrea VerešováModelka Andrea Verešová se narodila 28. června 1980 v Žilině. Od roku 2000 studovala na Právnické fakultě UK v Praze. Dlouhodobě pracuje jako modelka a v roce 1999 získala korunku Miss Slovenska. Proslavila se i vztahem s českým hokejistou Jaromírem Jágrem.V roce 2007 se Verešová provdala za právníka Daniela Volopicha. Ve stejném roce se jim narodila dcera Vanessa a v roce 2009 syn Daniel Tobiáš. Dotyčná se netají tím, že se s manželem seznámila ve Špindlerově Mlýně a jiskra mezi nimi přeskočila na svahu. Tehdy se téměř pětadvacetiletá Andrea zamilovala do o šestnáct let staršího právníka a od té doby jsou spolu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

