https://cz.sputniknews.com/20220129/cechum-neunikla-hysterie-kolem-ukrajiny-kdo-neustale-vyhrozuje-jen-jedna-strana-a-putin-to-neni---17392263.html

Čechům neunikla hysterie kolem Ukrajiny: Kdo neustále vyhrožuje? Jen jedna strana a Putin to není

Čechům neunikla hysterie kolem Ukrajiny: Kdo neustále vyhrožuje? Jen jedna strana a Putin to není

Známý veřejný činitel a bojovník za svobodu slova Daniel Vávra upozornil na článek portálu Seznam Zprávy s názvem „Nevyvolávejte paniku, vzkazuje Zelenskyj... 29.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-29T11:41+0100

2022-01-29T11:41+0100

2022-01-29T11:41+0100

napětí na hranici ruska a ukrajiny v kontextu bezpečnostní krize

ukrajina

rusko

usa

volodymyr zelenskyj

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/847/72/8477209_0:184:2903:1816_1920x0_80_0_0_275db49d6647cfbcf80e5a4dc0421848.jpg

„Když ukrajinský prezident musí vystoupit a vymezovat se proti tvrzením západních médií a politických představitelů, že podle něj žádná válka akutně nehrozí a situace se za poslední rok nijak nezměnila, zatímco i my jim tam posíláme munici a všichni se předhánějí v tom, kdo přijde s přesnějším datem, kdy to začne, co to vypovídá o západních médiích a politicích? Nejsou to konspirační teorie?“ ptá se autor na úvod příspěvku.Následně Vávra uvedl pozoruhodný citát Volodymyra Zelenského z publikace na Seznamu.„Nyní nezaznamenáváme větší eskalaci než dříve. Ano, zvětšil se počet (ruských) vojáků (u hranic Ukrajiny), ale na to jsem upozorňoval už na začátku loňského roku, kdy Rusko podnikalo vojenská cvičení. Teď se nedomnívám, že situace je napjatější, než byla tehdy, kdy (ruská) cvičení vrcholila. Ale tehdy se nevedla taková informační politika,“ řekl lídr státu podle agentury Unian.Z článku rovněž vyplývá, že politik apeloval na média, aby informovala vyváženě a novináři si všímali, že po kyjevských ulicích tanky nejezdí.Zmíněný výrok inspiroval Vávru k tomu, aby dodal i kapku ironie na závěr.„Taková pěkná hysterie a on to takhle zkazí. Co si s tímhle počne takový Paták? To bude zkrat,“ uvedl.S názorem autora tohoto statusu okamžitě vyslovili souhlas další sledující, kteří s ním souznili.„Tak končí covidová hysterie a je potřeba rozjet něco nového!“ zareagoval Daniel Hložanka.„O té invazi Ruska na Ukrajinu se píše neustále od roku 2014 a já si každým rokem říkám, že pořád nic...“ vyjádřil se Pavel Pilát.„Jako Rusko poradně ani nic neudělalo a už takové manévry...“ domnívá se Jaroslav Tkáč.„Říkám to furt dokola a řeknu to znova. Vsadím koule, že z toho nic nebude,“ podotkl Jára Šimánek.Jiní však přišli s detailnějším vysvětlením situace na Ukrajině.„No co, Amíci potřebují další konflikt. Pouštní Tuskenové už tolik netáhnou, proti Číně by to dopadlo špatně, tak vytáhli starého dobrého nepřítele Rusko,“ zdůraznil Ondra Anthré Dědek.„Myslím, že pan prezident si neuvědomil jednu maličkost. Ono vůbec nejde o pravdu, mír, normální lidi, Ukrajinu, nebo jeho názor. Jak výše zmíněno, jsme opět svědky ukázkového vrčení psem. Všimněte si, kdo neustále hrozí, vyhrožuje, předvádí koule... Výhradně jedna strana a Putin to není,“ uvedl Reálný Radek.Podle názoru Miroslava Koťátka na to, oč se hraje na Ukrajině, přesně vypovídá postoj Německa. Připomněl, že díky Green Dealu se v Evropě otevírá obrovský potenciál pro energie na přechodné období (plyn, jaderná energie), než v EU začne „víc svítit slunce a více foukat vítr“.„Kdo tímto ten trh dokáže zásobovat, asi víme, a teď jde o to, kdo to z těch států bude. Přílišné politické, a zároveň i obchodní propojení Německa (hlavní stát EU) s Ruskem, je pro USA zlým snem a udělají vše pro to, aby k tomu nedošlo. Že se neustále zmiňuje americkou stranou neotevření NS2 při napadení Ukrajiny je už takovým folklorem. Proč vlastně vznikl konflikt v Sýrii? Povstání proti diktátorovi? Nebo šlo o plyn z Kataru? Ty důvody jsou pořád stejné a je jedno, v jaké části světa. Otevřením NS2 by Ukrajina přišla o obrovský vliv a peníze díky tranzitu, bez kterých bude těžko splácet zbraně. Na závěr jeden otřepaný a starý citát: ‚K čemu slouží NATO? Aby drželo USA v Evropě, Rusko mimo Evropu a Německo za koule.‘,“ stojí v komentáři daného sledujícího.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

ukrajina

rusko

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrajina, rusko, usa, volodymyr zelenskyj