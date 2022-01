https://cz.sputniknews.com/20220129/ceska-republika-odmitla-poskytnout-viza-trenerum-ruskeho-dynama-na-zapas-ligy-mistru-ve-volejbalu-17393064.html

Česká republika odmítla poskytnout víza trenérům ruského Dynama na zápas Ligy mistrů ve volejbalu

Volejbalistky moskevského klubu Dynamo by měly 2. února odehrát zápas skupinové fáze turnaje s Duklou v Liberci. Víza ale dostali pouze hráči, hlavní trenér... 29.01.2022, Sputnik Česká republika

Velvyslanectví ČR v Moskvě odmítlo udělit víza několika trenérům moskevského ženského volejbalového klubu Dynamo na cestu na zápas Ligy mistrů. Informoval o tom generální ředitel klubu Vladimir Ziničev.„Česká ambasáda v Moskvě odmítla udělit víza několika našim trenérům s tím, že nevidí potvrzené důvody pro vstup celého trenérského štábu Dynama s výjimkou hlavního trenéra do České republiky. Ukazuje se, že hlavní trenér bude během zápasu sám na lavičce. Jde o do očí bijící, nesportovní a zjevně nepřátelský akt, překračující rámec sportu,“ řekl Ziničev.Zápas skupinové fáze Ligy mistrů mezi Duklou a Dynamem je naplánován na 2. února v Liberci. Další tři trenéři, lékař a masér víza nedostali.Dynamo se již obrátilo na Evropskou a Mezinárodní volejbalovou federaci.Ziničev vyzdvihl, že klub poskytoval Dukle asistenci, když tým letěl na zápas s Dynamem v letadle českého letectva, a „tím mnohé zmátl.“Dynamo po čtyřech kolech patří ve skupině C druhé místo a Dukla je poslední, čtvrtá.Minulý týden Sputnik psal o tom, že americké úřady odmítly ruskému kosmonautovi Nikolaji Čubovi vízum bez vysvětlení důvodů, oznámil Sputniku informovaný zdroj.„Kosmonautovi Nikolaji Čubovi, jehož let na Mezinárodní vesmírnou stanici je naplánován na jaro roku 2023, odmítly USA vstupní vízum bez vysvětlení důvodů,“ řekl mluvčí agentury.Poznamenal, že všichni ruští účastníci kosmických výprav procházejí tradičně přípravou v Johnsonově vesmírném středisku před lety na ISS. Seznamují se mj. s americkým segmentem stanice přesně tak, jako američtí astronauti v Rusku.Generální ředitel Roskosmosu Dmitrij Rogozin oznámil, že se hodlá dotázat šéfa NASA na tuto situaci.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

