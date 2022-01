https://cz.sputniknews.com/20220129/cina-ma-velke-plany-v-dobyvani-vesmiru-jakou-roli-v-tom-hraje-rusko-17395579.html

Čína má velké plány v dobývání vesmíru. Jakou roli v tom hraje Rusko?

Čínský národní vesmírný úřad zveřejnil nový dokument, který poodhaluje odvážné ambice Číny v oblasti vesmírného pokroku na nejbližších pět let.

Čínské dobývání vesmíru se v posledních letech rozvíjelo sedmimílovými kroky, přičemž vrcholilo sondami vyslanými na Mars, neprozkoumanými částmi Měsíce, a vypuštěním nového velkého modulu své vesmírné stanice.Peking však chce dosáhnout ještě více, což potvrdil ve svém novém programu „Čínský vesmírný program: perspektiva roku 2021“.V nejbližším období se Čínský vesmírný úřad zaměří na dokončení vesmírné stanice Tchien-kung, jejíž první modul Tchien-che byl vypuštěn v loňském roce. Pracovat se bude také na dokončení systému pro pozorování Země s vysokým rozlišením, položení základů pro měsíční výzkumnou stanici a na zahájení vývoje systému, který by byl schopen bránit naši planetu před vesmírnými objekty, například asteroidy blížícími se k zemi. Novinářům to řekl zástupce ředitele úřadu Wu Janhua.Dokument také obsahuje ambiciózní plány, co se týče zvýšení mezinárodní vědecké spolupráce, a rozvoj toho, co Wu Janhua označil za „nové formy vesmírné ekonomiky“.Důležitá část programu je monitoring a odstraňování vesmírného odpadu. V této oblasti Čína vytvořila již několik vychytávek, mezi nimiž jsou například satelity s robotickými pažemi, které dokáží uchopit vesmírný odpad a buď ho shromáždí, nebo jej nechají spálit atmosférou Země.Na Bílém seznamu se také uvádí, že CNSA plánuje vylepšit schopnost čínských samořídicích kosmických lodí. Určité testy byly vykonány autonomní vesmírnou lodí Tchien-čou, která slouží k zásobování vesmírné stanice Tchien-kung.Mezi další cíle patří vypuštění měsíčních sond Chang'e-6 a Chang'e-7, jejichž úlohou bude, podobně jako je tomu u sondy Chang'e-5, přinášet vzorky z Měsíce. V plánu jsou však také mise zaměřené na získání vzorků z asteroidů, přípravné práce na mise s odebráním vzorků z Marsu a Jupiteru.Čínský národní vesmírný úřad má také v plánu provést klíčový výzkum technologií potřebných k misi Chang’e-8, která by měla startovat v roce 2027, a také přípravy na výstavbu měsíční výzkumné stanice do roku 2035.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

