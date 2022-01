https://cz.sputniknews.com/20220129/cinsky-velvyslanec-varoval-pred-rizikem-ozbrojeneho-konfliktu-s-usa-kvuli-tchaj-wanu-17392595.html

Čínský velvyslanec varoval před rizikem ozbrojeného konfliktu s USA kvůli Tchaj-wanu

Čínský velvyslanec varoval před rizikem ozbrojeného konfliktu s USA kvůli Tchaj-wanu

Podpora tchaj-wanské snahy o nezávislost ze strany Washingtonu hrozí ozbrojeným konfliktem mezi Spojenými státy americkými a Čínou. Prohlásil to čínský... 29.01.2022, Sputnik Česká republika

Vypadá to, že v současné době se nehovoří jenom o napětí mezi Ukrajinou a Ruskem, ale začíná se spekulovat také o možném konfliktu, který by časem mohl vzniknout mezi USA a Čínou.Zároveň čínský diplomat označil Tchaj-wan za „největší sud se střelným prachem“ ve vztazích mezi Pekingem a Washingtonem. Zdůraznil, že Čína usiluje o mírové znovusjednocení s ostrovem, ale nevzdá se vojenských prostředků, protože se jedná o zastrašující faktor.Zmiňme, že oficiální vztahy mezi ústřední vládou Čínské lidové republiky (ČLR) a Tchaj-wanem se začaly hroutitv roce 1949. Stalo se tak poté, co se na ostrov v roce 1949 přesunuly poražené síly Kuomintangu (také Čínská národní strana) v čele s Čankajškem. Obchodní a neformální kontakty mezi stranami byly obnoveny koncem 80. let a od počátku 90. let se Peking a Tchaj-pej začaly kontaktovat prostřednictvím nevládních organizací – pekingské Asociace pro rozvoj vztahů přes Tchajwanský průliv a tchaj-pejský Směnný fond přes průliv.Zdůrazněme, že Peking zároveň trvá na „politice jedné Číny“. To znamená, že Tchaj-wan je nedílnou součástí čínského území a že orgány ČLR jsou jedinou legitimní čínskou vládou. Čína neuznává suverenitu Tchaj-wanu a ke kontaktům jiných zemí s ostrovem se staví horlivě. Zejména čínské úřady opakovaně vyzývaly Washington, aby přestal s jakoukoli oficiální a vojenskou podporou Tchaj-peje.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

