Co se stane, když se vzdáme zeleniny. Odbornice promluvila o následcích

Podle slov výživové odbornice Vanessy Bedjaï-Haddad pomáhá zelenina zásobovat organismus potřebnými látkami, mj. různými vitaminy, minerály, buničinou, vodou... 29.01.2022, Sputnik Česká republika

Zácpy kvůli nedostatku buničiny. Jeden talíř vařené zeleniny obsahuje 20 až 25 gramů buničiny, což je přibližně 70 procent denní potřeby. Kromě toho je třeba chápat, že zácpa může vzniknout kvůli nedostatku vody. Za nedostatku vody a buničiny se pak mohou vyvíjet vážné nemoci: divertikulóza, cukrovka a rakovina (zejména rakovina tlustého střeva).Oslabená imunita. Podle studie z roku 2016 (její výsledky byly zveřejněny v časopise Nature Chemical Biology) zelená listová zelenina obsahuje látku sulfochinovózu, která umožňuje zabránit růstu mikroorganismů, které vyvolávají křeče, bolesti v břiše a nachlazení. Je také důležité jíst zeleninu, která je bohatá na vitamin C, protože ten odpovídá za odolnost organismu k infekcím: nachlazení, faryngitidě, tonzilitidě aj.Chronický únavový syndrom, viditelné známky nedostatku látekNásledkem oslabeného imunitního systému a nedostatku zeleniny vzniká především chronický únavový syndrom. Nedostatek látek zanechává po čase na těle různé stopy: při nedostatku vitaminu B praskají rty, pokožka je suchá, při nedostatku železa vypadávají vlasy.Zvýšené riziko kardiovaskulárních onemocněníZelenina obsahuje antioxidanty, které jsou určeny k ochraně organismu před srdečními chorobami, rakovinou a metabolickými poruchami. Studie uveřejněná v The Journal of Human Hypertension uvádí, že lidé, kteří jedli pět porcí zeleniny denně, měli o 20 procent nižší pravděpodobnost úmrtí na kardiovaskulární onemocnění ve srovnání s těmi, kteří jedli tři porce.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

