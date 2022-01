https://cz.sputniknews.com/20220129/gottova-dcera-dominika-chce-zpivat-dal-rozhodla-se-tak-po-svem-prvnim-peveckem-pocinu-17396120.html

Gottova dcera Dominika chce zpívat dál. Rozhodla se tak po svém prvním pěveckém počinu

Gottova dcera Dominika chce zpívat dál. Rozhodla se tak po svém prvním pěveckém počinu

Poté, co se na veřejnost dostala nová píseň nejstarší dcery Karla Gotta, Dominiky Gottové, strhla se mela. Někteří lidé byli z nového songu nadšení, jiní ho... 29.01.2022, Sputnik Česká republika

Dominika Gottová před nedávnem mnohé překvapila, když svému zesnulému tatínkovi věnovala píseň. Song nese název Pro Tebe a dotyčná ji nazpívala spolu s italským hudebníkem Gabrielem Grillottim. V textu se mimo jiné vyznává ze svých pocitů osamění a stesku po otci.Reakce na tento její počin byly různorodé. Někteří lidé kritizovali, že Dominika v písni jen recituje a nezpívá. Další ji celou označili za katastrofu. Pár jedinců, jako například hudební publicista Josef Vlček, ale zašlo ještě dál. Ten totiž o písni řekl, že je to s**čka.K odezvám se nyní vyjádřila i sama Dominika, a to v jednom z rozhovorů. A vypadá to, že ji negativní reakce nijak neodrazují.Dcera Karla Gotta dokonce prozradila, že se její píseň nelíbí ani jejímu manželovi, uznávanému finskému muzikantovi Timovi Tollkimu. Má pro to však jasné vysvětlení.Na vzniku písně se jako produkční podílel moderátor Petr Vojnar, který Dominice dokonce pomáhal i s textem. Při této příležitosti uvedl, že moc dobře věděli, že dělají kontroverzní projekt.A je to skutečně tak. Jak už to tak bývá, Dominičina píseň má i své fanoušky, kteří jsou ze songu doslova nadšení.Co se týče ještě písně samotné, Gottová se nechala slyšet, že když loni na jaře natočila svou část do písně, francouzský text Gabriela Grillottiho neznala.Petr Vojnar ji vzápětí doplnil následujícími slovy: „Ta odpověď Gabriela je globální. My se nesnažíme podsunout, co by odpověděl Karel Gott, tak to není! Dominika mluví o svém otci, Gabriel odpovídá svým dcerám.“Závěrem Gottová přiznala, že kdyby oditalského zpěváka s francouzskými kořeny dostala další nabídku na spolupráci, přijala by ji.Dominika GottováNejstarší dcera zpěváka Karla Gotta, Dominika Gottová, se narodila 25. června 1973. Vystudovala hotelovou školu a později pracovala jako servírka (a následně provozní) v pražské luxusní restauraci La Provence. Živila se ale i jako kosmetička.Její matkou je bývalá tanečnice Antonie Zacpalová, jejíž jméno Gottová užívala do 15 let, pak přijala příjmení po otci. Když Dominika přišla na svět, Gott už s její matkou nebyl – zpěvák navíc ani nevěděl, že je jeho někdejší milenka těhotná. Dozvěděl se to, až když byla jeho dcera na světě. Karel Gott ji měl údajně poprvé vidět až půl roku poté.Pokud jde o její osobní život, v 28 letech se zamilovala se do finského hudebníka Tima Tolkkina, který hrál na kytaru v heavymetalové skupině Stratovarius. Odstěhovala se za ním do Finska a později si jej tajně vzala. V poslední době ale jejich manželství prošlo několika krizemi a hovoří se o rozvodu.Dominika se však potýká s řadou problémů. Několikrát se chystala podstoupit léčebné terapie a zbavit se závislostí na alkoholu a lécích. Peníze na léčení už dostala několikrát, zejména od svého zesnulého otce, ale vždy je nakonec utratila za něco jiného.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

