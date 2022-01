Hory se dočkají nové sněhové pokrývky. Česko však potrápí silný vítr

https://cz.sputniknews.com/20220129/hory-se-dockaji-nove-snehove-pokryvky-cesko-vsak-potrapi-silny-vitr-17395328.html

Vítr začne foukat už v dnes, tedy v sobotu, a začne se rozšiřovat od západu Čech. Postupně bude přecházet přes celou republiku, výjimkou by mohla být východní část republiky. Síla větru by mohla dosáhnout od 65km až do 80km/h. Nicméně hory se budou potýkat s větrem až 110 km/h.Nedělní den bude ještě o něco horší, co se týká povětrnostních podmínek. Síla větru by mohla dosáhnout až 110 km/h, na horách až 130 km/h. Večer už by mohl vítr začít slábnout.V současné době je největší riziko vyhlášeno pro severovýchodní polovinu Čech, spolu s Středočeským krajem a Prahou. Výstraha rovněž platí na Vysočině, v Olomouckém a Jihomoravském kraji. Od sobotní noci by se na silný vítr měly připravit také východní části Moravskoslezského kraje a kraje Zlínského.Pro horská střediska je ale pozitivní, že mohou očekávat novou sněhovou pokrývku.Vzhledem k tomu, že na horách už vítr zesílil, museli v Peci pod Sněžkou zastavit horní část kabinové lanovky. Spodní úsek dále funguje. Nicméně v pátek tomu bylo jinak, kdy kvůli větru musely být zastaveny obě části lanovky.Pro lanovku na Sněžku platí, že může fungovat až do větru o rychlosti 60 km/h. Sobotní den však začal větrem o rychlosti 94 km/h, proto muselo dojít k omezení provozu.Pozor by si měli dávat i řidiči, jelikož na Vsetínsku je velká pravděpodobnost, že se bude místy vyskytovat náledí a navíc bude dopravu komplikovat výše zmíněný vítr.Výstraha pro řidičeNa nebezpečí na silnicích upozornilo také Ředitelství silnic a dálnic, které upozorňuje na namrzlé silnice na Kroměřížsku, na vedlejších silnicích Zlínska. Komplikovat dopravu by mohl rozbředlý sníh.Do práce muselo být povoláno také velké množství sypačů. V noci odklízeli sníh na celé Vysočině. Pozor by si měli dát také řidiči na Opavsku a v Beskydech, kde by stále mohl být uježděný sníh na silnících. Na Novojičínsku byly silnice chemický ošetřeny, nicméně sníh je rozbředlý, proto by zde řidiči měli jezdit se zvýšenou opatrností.Do terénu musely být nasazeny také sněhové řetězy, konkrétně na Orlickoústecku od Jablonného nad Orlicí přes Suchý vrch do Červené Vody. Silničáři upozorňují také na ostatní části této oblasti, kde stále není sníh ze silnic odklizen.Na Jesenicku a Olomoucku by si řidiči také měli dávat pozor, jelikož i zde se stále vyskytuje rozbředlý sníh.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

