https://cz.sputniknews.com/20220129/jednotny-nazor-nepanuje-ani-zde-vicero-poslancu-hnuti-sme-rodina-odmita-podporit-dohodu-sr-s-usa--17397889.html

Jednotný názor nepanuje ani zde. Vícero poslanců hnutí Sme rodina odmítá podpořit Dohodu SR s USA

Jednotný názor nepanuje ani zde. Vícero poslanců hnutí Sme rodina odmítá podpořit Dohodu SR s USA

Ratifikaci obranné dohody se Spojenými státy americkými momentálně nehodlá podpořit pět nebo šest poslanců Národní rady Slovenské republiky z klubu hnutí Sme... 29.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-29T18:27+0100

2022-01-29T18:27+0100

2022-01-29T18:27+0100

dohoda o spolupráci v oblasti obrany medzi sr a usa (dca)

dohoda

ukrajina

usa

slovensko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1160/13/11601321_0:0:2828:1591_1920x0_80_0_0_916a1e354a69828d1d4c1b72d258a85b.jpg

Místopředseda strany Hlas a poslanec parlamentu Erik Tomáš v pořadu řekl, že poslanci z této strany budou hlasovat proti dohodě. Zároveň doplnil, že strana podpoří referendum, které bude řešit i danou otázku.Politik také potvrdil, že se zúčastnil protestního setkání před Prezidentským palácem v Bratislavě, který organizovala opoziční strana Směr proti obranné dohodě, zdražování a za předčasné volby.Podstatné dotazy pro slovenské ministryKašper poukázal na to, že minulý týden na zasedání poslaneckého klubu pozvali i ministra zahraničních věcí a evropských věcí Ivana Korčoka (nominant SaS) a ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽaNO).Upřesnil, že je zajímaly čtyři věci: aby na území Slovenska nebyly budovány žádné americké základny a aby nevstupovali příslušníci amerických ozbrojených sil bez souhlasu Národní rady; aby zde nebyl vytvořen prostor pro dovoz jaderných a jiných zbraní; aby města a obce, které jsou zasaženy přímo, nepřišly o své daně; aby bylo zachováno civilní letiště ve Sliači.„Odpovědi na mnohé tyto otázky jsme dostali, samozřejmě, že je ještě verifikujeme,“ uvedl politik s dovětkem, že je podle něj všeobecně známo, že pět až šest poslanců z jejich poslaneckého klubu s tím v takové formě má problém. Podotkl, že jsou otevřeny i otázky kompenzací.Čaputová doložkou potvrdila obavyTomáš ozřejmil, že dohodu s USA odmítají, protože byla podle nich amatérsky vyjednána, je nevyvážená a v neprospěch Slovenska a může ohrožovat jeho suverenitu, stejně jako není v souladu s ústavou.Za nesmírný alibismus považuje, že se prezidentka Zuzana Čaputová neobrátila navzdory jejich výzvě v souvislosti se smlouvou k Ústavnímu soudu, ale že vypracovala interpretační doložku.„Pokud by nebyly žádné pochybnosti o té smlouvě, k čemu je zapotřebí interpretační doložka? Pokud by byla ta smlouva tak jasná, k čemu by ji bylo třeba interpretovat? Čili paní prezidentka touto doložkou potvrdila naše obavy,“ shrnul.Kašper vyvrátil, že by Slovensko smlouvou mohlo ztratit suverenitu, ale zároveň dodal, že nechápe důvod interpretační doložky, protože není závazná.„Diplomaté tento konflikt zažehnají.“V otázce možného konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou se oba poslanci shodli, že je třeba jej vyřešit diplomatickou cestou a předejít válce i ohrožení Slovenska.Situaci podle Kašpera není třeba zlehčovat a prioritou je národní bezpečnost. Tomáš upozornil, že Slovensko nemůže být vtahováno do konfliktu, se kterým nemá nic společného.„Čekáme, jak se situace vyvine, a věříme, že se uklidní. Doufáme, že diplomaté tento konflikt zažehnají,“ prohlásil Kašper. Deklaroval, že pokud by se něco dělo, vláda i parlament na to budou promptně reagovat.Tomáš nerozumí tomu, proč jsou lidé na Slovensku vystrašení a proč se zde vyvolává zbytečné napětí.„Nemyslím si, že by Slovenská republika měla být v tomto směru proaktivní. Nemůžeme nechat Slovensko vtáhnout do konfliktu,“ prohlásil Tomáš.Spor mezi západními zeměmi a Ruskem vnímá jako „napínání svalů“, a také věří, že se vyřeší diplomatickou cestou.Případné umísťování vojáků NATO do východní Evropy nepovažuje momentálně za správnou cestu. Slovensko, jak tvrdí, by se mělo momentálně soustředit na jiné aspekty, a to na potenciální energetickou či migrační krizi.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

ukrajina

usa

slovensko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dohoda, ukrajina, usa, slovensko