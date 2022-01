https://cz.sputniknews.com/20220129/media-pcr-vysetruje-hrad-kvuli-skartaci-zpravy-o-vrbeticich-na-anonymy-se-nereaguje-rika-ovcacek-17394050.html

Média: PČR vyšetřuje Hrad kvůli skartaci zprávy o Vrběticích. Na anonymy se nereaguje, říká Ovčáček

Radiožurnál a Respekt.cz dnes přišly s informací, že Policie ČR prověřuje, zda Hrad skartoval tajnou zprávu o zapojení ruských tajných služeb do výbuchů...

Policie měla na skutečnost skartace dokumentu narazit tehdy, když chtěla prověřit, zda se na dokumentu Bezpečnostní informační služby (BIS), který byl určen prezidentovi Milošovi Zemanovi, nenacházejí otisky prstů někoho nepovolaného. Dále se v článku uvádí, že v prezidentově okolí se nacházejí lidé, kteří nemají náležitou bezpečnostní prověrku, a proto by se neměli seznamovat s tajnými materiály. Jmenovitě se přitom jedná o poradce Martina Nejedlého a kancléře Vratislava Mynáře.Jedná se o tajnou zprávu, týkající se kauzy Vrbětic, konkrétně toho, proč policie podezírala pracovníky ruské tajné služby. Zprávu měla kancelář obdržet v dubnu loňského roku krátce před tím, než bývalá vláda Andreje Babiše informace BIS o útocích zveřejnila.V článku se dále uvádí, že když vyšetřovatelé chtěli, aby jim byl dokument vydán, pracovníci odboru analytiky Kanceláře prezidenta republiky uvedli, že dokument byl někdy koncem loňského listopadu nedopatřením skartován.Na informace o skartaci dokumentu reagoval i sám Vratislav Mynář: „Máte zajímavé informace. Jelikož já tento druh adrenalinového sportu v podobě nezákonných úniků bezpečnostních informací nepěstuji, neboť ctím zákony České republiky, na Vaše dotazy ani náznakem odpovídat nebudu,“ reagoval pro Radiožurnál Mynář.To, že by zprávu četl, odmítl: „Osobně jsem se nikdy s materiálem mimo mou bezpečnostní způsobilost nesetkal, neseznámil se, ani k tomu nebyl nikdy žádný důvod. Jsem vedoucím KPR, která má tyto procesy dlouhodobě kvalitně nastaveny striktně podle zákona,“ dodal Mynář. Nejedlý prý na dotazy novinářů nereagoval.Celou věc nechtěla komentovat ani policie.Vedoucí Odboru bezpečnosti Kanceláře prezidenta republiky Jan Novák ke skartaci uvedl, že proces se vždy vykonává pod dohledem skartační komise.„Likvidaci starých spisů provádí vždy pověřené osoby a o skartaci je vyhotoven písemný protokol. Na skartaci standardně dohlíží skartační komise. Skartovány jsou písemnosti z předchozích let v řádu stovek čísel jednacích,“ uvedl Novák.Reakce OvčáčkaMluvčí prezidenta Jiří Ovčáček bez dalších informací napsal, že ve slušné společnosti na anonymy nereagují.Únik informacíTo, že Kancelář prezidenta v pátek 21. ledna navštívili příslušníci NCOZ, potvrdila kancelář i na svém webu.„V pátek dne 21. ledna 2021 navštívili Kancelář prezidenta republiky příslušníci NCOZ Policie ČR plk. Ing. Jana Šebková, plk. Mgr. Vlastimil Kokeš a plk. JUDr. Jiří Fycýk,“ ačkoliv se v textu na webu Kanceláře píše rok 2021, podle všeho se jedná o chybu, a správně má být uveden rok 2022.Dále se v dokumentu konstatuje, že někdo z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) vynáší informace médiím, konkrétně Českému rozhlasu.„Dnešního dne se na pracovníky KPR obrátila se žádostí o potvrzení některých z těchto konkrétních dat paní Markéta Chaloupská pracující pro Český rozhlas,“ stojí dále ve zprávě.Z toho podle Hradu vyplývá, že někdo z NCOZ tyto informace nechal uniknout do tisku.„Příslušné instituce by měly věnovat pozornost nezákonným únikům neveřejných a utajovaných informací od orgánů činných v trestním řízení a zpravodajských služeb,“ uvádí Hrad.Připomeňme, že loňská kauza Vrbětice způsobila diplomatickou roztržku mezi Českou republikou a Ruskem. Obě země si vzájemně vyhostily členy zastupitelských úřadů a omezily jejich počet na 7 diplomatů a 25 administrativních a technických pracovníků. Rusko, které odpovědnost za dva výbuchy v roce 2014 odmítá, navíc zařadilo Českou republiku na seznam nepřátelských zemí, na kterém jsou i Spojené státy americké.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

