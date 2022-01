Média: Zelenskyj se domnívá, že Biden zveličuje hrozbu ze strany Ruska. Washingtonu se to nelíbí

https://cz.sputniknews.com/20220129/media-zelenskyj-se-domniva-ze-biden-zvelicuje-hrozbu-ze-strany-ruska-washingtonu-se-to-nelibi-17392770.html

Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj se obává, že USA mohou cílevědomě zveličovat nebezpečí „ruské agrese“ proti Kyjevu. Oznámil to portál Politico s... 29.01.2022, Sputnik Česká republika

Jeden ze spolubesedníků portálu uvedl, že kyjevské úřady posuzují scénář, kdy by mohl americký prezident Joe Biden přistoupit na podobný krok s cílem usnadnit Washingtonu dosažení dohod s Moskvou.Autoři zdůrazňují, že Bidenova administrativa dávno popírá podobný vývoj událostí. Zdroje rovněž podotýkají, že Zelenskyj změnil svou rétoriku ohledně „ruské hrozby“. Zatímco dříve „bil na poplach ze všech sil“, pak v poslední době se snaží spíše „zachovat klid“.„Změna nálady Zelenského je podmíněna zčásti rostoucí podrážděností chování Bidenovy administrativy. Oficiální osoby na Ukrajině a někteří lidé v Evropě jsou toho názoru, že USA předčasně a neodůvodněně dovolily svým diplomatům, aby Ukrajinu opustili, což vylekalo místní obyvatele, a také finanční trhy,“ vysvětlili spolubesedníci portálu.Nespokojenost USAWashington je ale nespokojen s tím, že Kyjev otevřeně „podceňuje nebezpečí“ v souvislosti se zprávami o možné eskalaci situace kolem Ukrajiny. Oznámila to televizní stanice CNN s odvoláním na zdroje.Podle CNN mezi USA a Ukrajinou „roste napětí“ kvůli rozporům ohledně toho, jak se mají vykládat a komentovat zprávy americké rozvědky o údajně připravované agresi Ruska na Ukrajině. Někteří úředníci ve Washingtonu si myslí, že Kyjev „není moc vděčný“ za podporu, kterou mu USA poskytují.Kyjev ze své strany není spokojen s tím, že USA nepodnikají preventivní opatření na zadržování Ruska, jako jsou třeba nové sankce, oznámily zdroje. „Kyjev by pokládal za užitečnější aktivní opatření na zadržování, jako je neodkladné zavedení sankcí proti plynovodu Nord Stream 2, než neustálá slovní varování před nevyhnutelnou válkou, která znějí v průběhu posledních několika měsíců,“ uvádí televizní stanice slova Zelenského poradce.Podobná varování nejen, že nenapomáhají zadržování, ale i nezáměrně poškozují ukrajinskou ekonomiku, řekl poradce.Připomeňme, že Kyjev a západní státy nedávno vyjádřily znepokojení nad údajným nárůstem „agresivních akcí“ Ruska v blízkosti hranic Ukrajiny. Rusko taková obvinění opakovaně odmítlo a uvedlo, že jsou využívána jako záminka k rozmístění dalšího vojenského materiálu NATO v blízkosti ruských hranic. Tiskový mluvčí prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov uvedl, že Rusko přesouvá vojska na svém území a dle vlastního uvážení, což nikoho neohrožuje a nikoho by to nemělo znepokojovat. Mimo jiné ruské ministerstvo zahraničí poznamenalo, že výroky o „ruské agresi“ jsou používány jako záminka pro budování kontingentů NATO v pohraničních oblastech a že taková obvinění jsou směšná a nebezpečná.Jak již dříve řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, Rusko nevytváří žádné záminky pro konfliktní situaci kolem Ukrajiny. Rusko podle něj nevylučuje, že Západem vychvalovaná hysterie kolem Ukrajiny má za cíl pokrýt kyjevskou linii sabotování minských dohod o Donbasu. Kreml poznamenal, že informační hysterie USA a NATO o Ukrajině je velkoryse orámovaná lžemi a fejky.Na konci roku 2021 Rusko zveřejnilo návrhy smlouvy se Spojenými státy a dohody s NATO o bezpečnostních zárukách. Zejména Moskva od svých západních partnerů požaduje právní záruky odmítnutí dalšího rozšiřování NATO na východ, připojení Ukrajiny k alianci a zřízení vojenských základen v postsovětských zemích. Návrhy také obsahují klauzuli o nerozmístění útočných zbraní NATO v blízkosti hranic Ruska a stažení aliančních sil ve východní Evropě na pozice z roku 1997.Rusko tento týden obdrželo písemnou odpověď a vzápětí ministerstvo zahraničí uvedlo, že západní partneři ignorovali to nejdůležitější, a sice nerozšiřování aliance.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

