https://cz.sputniknews.com/20220129/ministerstvo-zahranici-oznacilo-zpravu-svycarskych-medii-o-stahovani-ruskych-vojsk-za-lez-17400117.html

Ministerstvo zahraničí označilo zprávu švýcarských médií o „stahování ruských vojsk“ za lež

Ministerstvo zahraničí označilo zprávu švýcarských médií o „stahování ruských vojsk“ za lež

Ruské ministerstvo zahraničí kritizovalo reportáž švýcarské televize o údajném stahování ruských vojsk k ukrajinským hranicím. Na Smolenské náměstí vysvětlili... 29.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-29T21:54+0100

2022-01-29T21:54+0100

2022-01-29T21:54+0100

svět

rusko

švýcarsko

ministerstvo zahraničních věcí

fake news

lež

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/04/17088740_0:335:1080:943_1920x0_80_0_0_237d704bce306ab6dffa8c86dcbd2a82.jpg

Ministerstvo rovněž doporučilo švýcarským novinářům, aby se obrátili na ministerstvo obrany, kde jim budou sděleny skutečnosti a vysvětleno, co je to „prověrka obranného potenciálu“.Podle úřadu se záběry z videa podobají náhodnému výběru videí z Googlu na dotaz „Rusko, zima, vojenská technika“.Poslední měsíce Kyjev a západní státy vyjadřují znepokojení nad údajným nárůstem „agresivních akcí“ Ruska v blízkosti hranic Ukrajiny. Rusko taková obvinění opakovaně odmítlo a uvedlo, že jsou využívána jako záminka k rozmístění dalšího vojenského materiálu NATO v blízkosti ruských hranic. Tiskový mluvčí prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov uvedl, že Rusko přesouvá vojska na svém území a dle vlastního uvážení, což nikoho neohrožuje a nikoho by to nemělo znepokojovat.Jak již dříve řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, Rusko nevytváří žádné záminky pro konfliktní situaci kolem Ukrajiny. Rusko podle něj nevylučuje, že Západem vychvalovaná hysterie kolem Ukrajiny má za cíl pokrýt kyjevskou linii sabotování minských dohod o Donbasu. Kreml poznamenal, že informační hysterie USA a NATO o Ukrajině je velkoryse orámovaná lžemi a fejky.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220129/ft-eu-si-zacala-hledat-nove-dodavatele-plynu-kvuli-obavam-z-chovani-ruska-17393304.html

rusko

švýcarsko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusko, švýcarsko, ministerstvo zahraničních věcí, fake news, lež