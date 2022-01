https://cz.sputniknews.com/20220129/na-prikaz-boha-v-usa-byl-zadrzen-muz-ktery-chtel-spachat-atentat-na-bidena-17397018.html

Na příkaz Boha. V USA byl zadržen muž, který chtěl spáchat atentát na Bidena

Na příkaz Boha. V USA byl zadržen muž, který chtěl spáchat atentát na Bidena

Ve Spojených státech byl zadržen muž z Kansasu, který je obviněn z vyhrožování atentátem na prezidenta Joea Bidena, informuje Daily Beast s odvoláním na soudní... 29.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-29T16:44+0100

2022-01-29T16:44+0100

2022-01-29T16:44+0100

svět

usa

joe biden

policie

atentát

washington

zadržení

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0c/17181088_0:0:3125:1757_1920x0_80_0_0_6ebf865a58c152850997b43adc469928.jpg

Podle novin zadržený Scott Merriman tvrdil, že mu Bůh přikázal, aby se vydal do Washingtonu a „usekl hlavu hadovi v srdci národa“.Podle deníku New York Post kansaská policie již dříve oznámila tajné službě, že volal muž, který řekl, že je na cestě do Washingtonu, aby „navštívil prezidenta“. Strážcům zákona řekl, že mířil do Bílého domu, aby Bidenovi řekl, že lidé „už mají dost rozdělení v zemi a že se musí obrátit k Bohu“. Merriman také na své stránce na Facebooku zveřejnil několik příspěvků, v nichž používal „stále výhružnější výrazy“.Příslušníci tajné služby muže zadrželi na parkovišti u restaurace, když jel z Kansas City do Marylandu.U muže byl nalezen nabitý zásobník a zaměřovací dalekohled pro sledování cíle.Podle deníku New York Post na něj bylo v pátek podáno trestní oznámení.Pokus o atentát na haitského premiéraNa haitského premiéra Ariela Henryho byl spáchán pokus o atentát. Politik naštěstí nebyl zraněn, ale při přestřelce bohužel zahynul minimálně jeden člověk a několik dalších lidí bylo zraněno. Zmiňme, že krátce před činem ozbrojené skupiny varovaly Henryho před nebezpečím. Informovala o tom televizní stanice Telesur.Zatím neznámí pachatelé se pokusili zastřelit Ariela Henryho během ceremoniálu, pořádaného u příležitosti 218. výročí nezávislosti republiky, který se konal ve městě Gonaïves. Uvádí se, že k útoku došlo, když premiér odcházel z kostela, kde se konala bohoslužba. Premiér naštěstí nebyl zraněn, ale při střelbě byl zabit nejméně jeden člověk a několik dalších jich bylo zraněno.Jak však poznamenává televizní stanice, ozbrojené skupiny již dříve varovaly Henryho, že by neměl jezdit do Gonaives. I z tohoto důvodu byla na území konání akce posílena ostraha.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220129/biden-prohlasil-ze-usa-v-brzke-dobe-vyslou-vojaky-do-evropy-vime-kolik-jich-bude-17391560.html

usa

washington

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, joe biden, policie, atentát, washington, zadržení