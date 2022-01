https://cz.sputniknews.com/20220129/nakaza-covidem-19-dal-kulminuje-patecni-testy-zachytily-pres-55-tisic-nakazenych-17391807.html

Nákaza covidem-19 dál kulminuje: Páteční testy zachytily přes 55 tisíc nakažených

Nákaza covidem-19 dál kulminuje: Páteční testy zachytily přes 55 tisíc nakažených

Česko dál trápí epidemie koronaviru. Svědčí o tom i poslední údaje. Laboratoře v pátek otestovaly na přítomnost nemoci celkem 166 400 vzorků (140 234 PCR testů a 26 171 antigenních testů), což je o 14 000 víc než před týdnem.Uvádí se, že podíl odhalených případů nákazy na množství provedených testů v mezitýdenním srovnání vzrostl. V případě preventivních testů, kterých se provádí nejvíce, lze říci, že podíl pozitivně testovaných vzrostl z 11,43 % na 20,67 %. V případech, kdy se lidé testují třeba kvůli kontaktu s nakaženým, stoupl podíl pozitivních ze 17,54 % na 26,15 %. Nárůst byl zaznamenán také u podílu lidí vykazujících příznaky, a to z 35,53 % na 48,24 %.V pátek mírně vzrostl i počet hospitalizovaných. Pokud jde tedy o aktuální situaci v českých nemocnicích, momentálně v nich leží 2128 nakažených. Oproti čtvrtku se tak tento počet zvýšil o 27 případů a v mezitýdenním srovnání až o více než 490. Dobrou zprávou ale je, že ubývá (-34) pacientů s těžkým průběhem onemocnění – za pátek jich bylo 184.Za zmínku stojí také sedmidenní incidence, jejíž hodnota je dosud nejvyšší. Činí totiž 2224 nových případů infekce v přepočtu na 100 000 obyvatel. Dodejme, že se v ní značně promítlo rekordních 54 688 případů z této středy.Aktuálně se covid-19 nejrychleji šíří v hlavním městě a ve Středočeském kraji. Na 100 tisíc obyvatel tam připadá 2914, respektive 2636 nových případů za posledních sedm dní. Naopak na Vysočině je to 1728 případů. Incidenční číslo pod 2000 hlásí celkem pět ze 14 krajů.Dodejme, že z nemoci se od začátku pandemie vyléčilo již 2 627 880 lidí, zatímco 37 168 osob bohužel koronaviru podlehlo. Za posledních sedm dní připadá v průměru na každý den 17,5 případu úmrtí, přičemž denní průměr od začátku ledna představuje asi 32 případů, zatímco v prosinci to bylo 95. Celkově bylo za celou dobu epidemie v Česku (1. březen 2020) evidováno přes 2,97 milionu případů nákazy.Za zmínku stojí i očkování, kdy se za včerejší den nechalo naočkovat 54 463 osob. Očkování by mělo zabránit vážnému průběhu nemoci a mnozí jej považují za jedinou cestu, jak z pandemie ven. Kompletní očkování má v ČR přes 6,77milionu lidí, a více než polovina z nich si již přišla i pro posilující dávku.Závěrem uveďme, že důvodem vysokých počtů nákaz, a to i těch opakovaných, je v poslední době nový kmen koronaviru –omikron. Jedná se o nakažlivější variantu, která se v ČR hojně šíří. Podle Státního zdravotního ústavu činí podíl dané varianty na celkovém počtu odhalených případů přes 98 %.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

