„Politici by si z vás měli vzít příklad." Marešovi v rámci Dobrodne darovali charitě přes 1,5 mln

29.01.2022

2022-01-29T23:52+0100

2022-01-29T23:52+0100

Mareš v sobě nápad na Dobroden nosil už dlouho. Nakonec se rozhodl, že právě pár dnů před koncem ledna bude posílat peníze těm, kteří je nejvíce potřebují. 29. leden vybral proto, že na tento den připadá výročí narození jeho zesnulého otce, a také je to také Den válečných veteránů.Dobroden plynule navazuje na využití sociálních sítí a spočívá v tom, že Mareš vždy posílá za každého svého sledujícího na Instagramu jednu korunu na vybranou charitu. Letos Mareš daroval peníze již po osmé a takto se jeho příspěvky v průběhu let měnily: 20 222 Kč (r. 2015), 112 391 Kč (r. 2016), 221 000 Kč (r. 2017), 482 215 Kč (r. 2018), 709 404 Kč (r. 2019), 869 000 Kč (r. 2020) a 1 106 878 Kč (2021).V tomto roce poslal zatím nejvyšší příspěvek, a to ve výši 1 147 909 Kč. Do akce se zapojila i jeho žena Monika, kterou na sociální síti sleduje přes 422 tisíc lidí. I její částka odpovídala počtu sledujících. Celkem tak poslali přes jeden a půl milionu korun.Zmiňme, že moderátor původně s touto akcí začal na Twitteru, ale později ji přenesl na Instagram. A právě na sociálních sítích o této akci informuje, stejně jako vyzývá své fanoušky, aby se zapojili.Po tomto příspěvku nasdílel také video, v němž se fanouškům svěřuje, kolik peněz poslal on a jeho žena. Dokonce hovoří o tom, že se zapojí i jeho synové.A jaké byly reakce lidí? Více než vlídné! Mnozí jej za jeho velkorysost vychvalovali až od nebes.„Každá pomoc je pomoc a tato je velká,“ tleskali mu další.Rozhodně se ale nejednalo o jedinou pochvalu. Lidé psali, že je to od něj hezké gesto: „Vy jste proste neuvěřitelnej… Nejste kouzelnej dědeček? Jste tak štědrej a přitom byste se mohl na každýho vy… ApaníMonika taky.“Někteří dokonce přiznávali, že se zapojili: „Opět znásobím svých usmolených 178 followerů a pošlu někam aspoň 500. Díky Leoši. Jdu vybírat, kam.“Pár uživatelů v komentářích přiznalo, že sice taky pomáhají ostatním, i když ne finančně.Leoš a Monika MarešoviLeoš Mareš je český moderátor rádia Evropa 2, herec a zpěvák. Moderoval show Talentmania, pěveckou soutěž Česko Slovenská Superstar, dále například X Factor či Hlas Československa. V minulém a nynějším ročníku SuperStar usedl do křesla poroty. Monika Marešová (rozená Koblížková) se narodila v roce 1981 a pracovala jako stylistka a módní redaktorka, například v časopise Story.Pár se seznámil v roce 2015 na svatbě svých kamarádů – stylisty Filipa Vaňka a Antonína Petrskovského. O pár let později o tom Leoš dokonce složil píseň, kterou věnoval Monice k narozeninám. V roce 2018 se vzali a 14. října 2021 manželé oznámili, že čekají na přelomu února a března první společné dítě. Leoš má již dva syny, Jakuba a Matěje, z předchozího manželství s Monikou Poslušnou.Leoš a Monika spolu často točí a sdílí vtipná videa, kterými pak společně baví uživatele Instagramu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

