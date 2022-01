https://cz.sputniknews.com/20220129/prekvapeni-v-brne-150-let-stary-panelak-stoji-nad-hrobem-vojaku-z-bitvy-tri-cisaru-u-slavkova-17395966.html

Překvapení v Brně. 150 let starý panelák stojí nad hrobem vojáků z bitvy tří císařů u Slavkova

Překvapení v Brně. 150 let starý panelák stojí nad hrobem vojáků z bitvy tří císařů u Slavkova

29.01.2022

Vzhledem k nutnosti oprav sklepů tohoto domu, se přistoupilo k rekonstrukci, která byla přerušena nečekaným nálezem. Bylo objeveno 12 lidských koster ve společném hrobě. Za výzkumnou skupinu lékařské antropologie a klinické anatomie Anatomického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně se k věci vyslovila Kateřina Vymazalová.Po prozkoumání vědci uvedli, že nalezené kostry patřily mladým mužům ve věku 20 až 30 let, jejichž výška byla okolo 167,6 cm. Z analýzy také vyplývá, že jeden voják měl před smrtí amputovanou levou nohu. U druhého muže zase došlo k tříštivé zlomenině levé paže.Nálezy také nasvědčují tomu, že muži při dlouhých cestách nosili na zádech velkou zátěž, proto jejich kostry mají degenerativní změny na páteři a kostech nohou, jelikož nosili těžkou vojenskou obuv.Kostry byly podrobeny radiokarbonové metodě, která určila, že se jedná o těla z 19. století, tedy z dob napoleonských válek.Okolo koster se v hrobě nenacházely žádné jiné předměty, což by nasvědčovalo tomu, že těla byla do hrobu položena nahá nebo jen v plátěných oděvech.Způsob, jakým byla těla v hrobě uložena svědčí o tom, že šlo o hromadný pohřeb vojáků, kteří zemřeli buď v důsledku zranění nebo trpěli infekční chorobou. Když skončila bitva u Slavkova potýkalo se Brno s enormním množstvím raněných lidí a mrtvými těly bylo Brno doslova zaplaveno. Tisíce vojáků umírali nejen v důsledku zranění, ale trvala zde epidemie tyfu a úplavice.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

