Příprava na cvičení. Rusko přesunulo do Běloruska oddíl systémů Pancir-S

Rusko dál přesouvá do Běloruska jednotky, které se zúčastní prověrky sil rychlé reakce Svazu Ruska a Běloruska. Novinářům to oznámili na Ministerstvu obrany... 29.01.2022, Sputnik Česká republika

Jak vyplývá z videozáznamu, který zveřejnilo dané ministerstvo, oddíl čítá 12 bojových vozidel, z nichž každé může nést 12 protiletadlových raket.Po vyložení se ruští vojáci vydají na pochod do oblasti dislokace, zařídí pozice a budou uvedeni do cvičné a bojové pohotovosti ve složení Jednotného regionálního systému protivzdušné obrany Běloruska a Ruska.Prověrka sil rychlé reakce Svazu Ruska a Běloruska se bude konat ve dvou etapách. První etapa bude probíhat až do 9. února. Za tuto dobu je v plánu provést přesun a vytvořit na území Běloruska skupiny vojsk, zorganizovat ochranu státních a vojenských objektů, a také vzdušných hranic Svazu, stejně jako zkontrolovat připravenost pohotovostních sil protivzdušné obrany na plnění úkolů ochrany.Ve druhé etapě, která proběhne v období 10. - 20. února, se bude konat společné cvičení Svazová odhodlanost 2022. Ruští a běloruští vojáci nacvičí úkoly pro zamezení vnější agrese a boj s terorismem, mj. pro uzavření kanálů na přepravu zbraní a munice, a také pro likvidaci nezákonných ozbrojených útvarů a diverzních a průzkumných skupin.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

