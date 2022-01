Příznivci Kate se mají nač těšit: Na významné akci bude mít speciální vystoupení pro královnu

https://cz.sputniknews.com/20220129/priznivci-kate-se-maji-nac-tesit-na-vyznamne-akci-bude-mit-specialni-vystoupeni-pro-kralovnu-17396660.html

Kate Middleton, vévodkyně z Cambridge, je připravena ohromit královské fanoušky na královském platinovém jubileu (Queen’s Platinum Jubilee) speciálním... 29.01.2022, Sputnik Česká republika

Dříve Sputnik informoval o tom, že v prosinci Kate překvapila královské fanoušky, když během televizního štědrovečerního koncertu ve Westminsterském opatství předvedla klavírní skladbu.Tehdy Kate doprovázela skotského zpěváka a skladatele Toma Walkera při představení jeho nové vánoční písně „For These Who Can't Be Here“ („Pro ty, kteří zde nemohou být“).Od té chvíle královský expert Neil Sean tvrdil, že Kate letos v létě opět usedne za klavír, a to právě na jubileum.Sean na svém kanálu na YouTube uvedl, že všichni v nejužším kruhu královské rodiny doufají, že Kate něco velmi podobného předvede v červnu tohoto roku.„Nejsem si jistý, jestli se s někým spojí, ale kdo by samozřejmě nechtěl být součástí tak úžasného úspěchu 70 let na trůnu?“ prohlásil.„Víme, že Kate a královna jsou si opravdu velmi blízké, a pokud je to jedno z jejích přání, myslím, že Kate ho určitě splní,“ zdůraznil.Ve článku se podotýká, že Kate je považována za „spolehlivou ruku monarchie“.Poté, co tento měsíc oslavila 40 let a více než deset let od svatby s členem královské rodiny, Kate proplouvá životem s lehkostí – navzdory výzvám, kterým Windsorové čelí.Vévodkyně, která se drží zásady „zůstaň klidná a pokračuj“, je často srovnávána s královnou Alžbětou II. v tom smyslu, že mají stejné vlastnosti – šarm, zdvořilost a houževnatost.Jamie Lowther-Pinkerton, který byl osobním tajemníkem vévody a vévodkyně z Cambridge a vévody ze Sussexu a dříve pracoval pro královninu matku, pro média uvedl:Kate je budoucí princeznou z Walesu a jednoho dne se stejně jako královna matka stane královnou manželkou. Královně, která byla v říjnu na lékařské doporučení „donucena“ k odpočinku, zbývá pouhých pět let do jejích 100. narozenin a něco málo do platinového jubilea.Dříve Sputnik informoval o tom, že vévodkyně z Cambridge se zapíše do historie v případě, že se stane novým plukovníkem granátnické gardy. O tom, že takovou příležitost Kate vůbec má, se dozvědili královští komentátoři, kteří tvrdí, že po skandálním odevzdání plukovníkem princem Andrew všech svých povinností požádali příslušníci královské gardy o udělení jeho hodnosti vévodkyni.Christina Garibaldiová, korespondentka deníku Us Weekly, v souvislosti s tím upozornila v YouTube pořadu Royally Us, že vévodkyně s touto hodností by sehrála „skutečně důležitou roli v historii Británie“.Spolumoderátorka Christine Rossová uvedla, že příslušníci granátnické gardy ji „opravdu chtějí vidět jako svou velitelku“ a „zašli navíc tak daleko, že o to neoficiálně požádali“.„Objevují se zprávy, že vévodkyně Kate možná dostane nový titul a stane se novým plukovníkem granátnické gardy. Pokud se to stane, Kate se zapíše do dějin, protože by byla první ženou jmenovanou plukovníkem granátnické gardy a nahradila by tak prince Andrewa. Ona by psala dějiny. Tohle jsou stovky let historie,“ poznamenala Garibaldiová.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

