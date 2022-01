„Pro ČR jste důležitá jako automat na žvýkačky uprostřed brdských lesů.“ Něco k ódě EU od Adamové

https://cz.sputniknews.com/20220129/pro-cr-jste-dulezita-jako-automat-na-zvykacky-uprostred-brdskych-lesu-neco-k-ode-eu-od-adamove-17394762.html

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová se rozhlodla ukázat, jak je nadšená z Bruselu. Ke společné fotografii s belgickým velvyslancem v Praze... 29.01.2022

„Belgie není ‚ten zlý Brusel‘. Je to náš spolehlivý partner, který sdílí stejné demokratické hodnoty, jako Česká republika,“ napsala s patosem politička.„Panu velvyslanci Grégoire Nicolasi A. Cuvelierovi děkuji za podnětné setkání, určitě nebylo poslední,“ doplnila.Soudě podle komentářů pod tímto statusem se Adamové ale podařilo některé lidi dokonce naštvat.„Vyprávějte někomu o přátelství s Bruselem, až mu přijde složenka za plyn a elektřinu,“ uvedl Radek Berghof.„Vlezte jim až do zadnice,“ doporučila Pekarové poněkud sarkasticky Michaela Nezadalová.Další ve svých poznámkách ukázali kategorický postoj.„Ten váš Brusel je úplně k hovn... Není schopen základních hodnot, jako třeba bránit hranice, pro něj přínosnější přerozdělovat uprchlíky a zamořovat Evropu, pak nedávný případ z Karlových Varů. A ještě nás chtějí odzbrojit. Je mi z vás zle, paní Pekarová,“ vyslovil se Josef Štěrba.„Já ten názor NESDÍLÍM, tak mluvte za sebe laskavě. A taky podotknu, že jsem vás nevolila, díky Bohu!!!“ vyzvala političku Helena Trubecká.Někteří si navíc pro předsedkyni Sněmovny připravili nelichotivé přirovnání.„Fotokoutek Aspen Institute... Herr Rakušan to má stejně! Česko opouští čínskej velvyslanec, to vás musí těšit, že naše firmy budou mít problémy s importem i exportem. Na Ukrajinu posíláte granáty, Němci helmy. Kopete do Maďarů, vadí vám Poláci... S každým dalším příspěvkem do politického kotle jen dokazujete, že pro Česko jste důležitá jako automat na žvejkačky uprostřed brdských lesů...“ okomentoval příspěvek političky Jaromír Von Fusekle.„Paní Pekarová, vy jste to zlo. Nevidíte si do huby. Dali vám předsednické křeslo, abyste se do ničeho nepletla. Sněmovnu vést neumíte a ještě se pletete do všeho. Co slovo, to perla,“ podotkl Ivan Jan Bačina.„Markéto, běž raději vařit,“ uvedla Vlasta Nohavičková.Mezi uživateli sociální sítě se ale našli i takoví, kteří znají důvody chování Adamové.„Jistě Pekarka čeká, jak bude bez práce, na nějaký flek v Bruselu,“ vysvětlil její strategii Mira Panák.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

