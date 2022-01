Skartovaným dokumentem BIS se bude zabývat také sněmovní bezpečnostní výbor

https://cz.sputniknews.com/20220129/skartovanym-dokumentem-bis-se-bude-zabyvat-take-snemovni-bezpecnostni-vybor-17399891.html

Tajnou zprávou, která měla pojednávat o účasti ruských tajných služeb na výbuších ve Vrběticích a kterou měla podle médií omylem skartovat Kancelář prezidenta... 29.01.2022, Sputnik Česká republika

Lidovecký poslanec Šimon Heller dnes na svém účtu na Twitteru informoval, že se obrátil s žádostí na Žáčka svolat mimořádnou schůzi sněmovního bezpečnostního výboru za účasti zástupců Bezpečnostní informační služby a policie.Bývalý hradní mluvčí Michael Žantovský na své sociální síti uvedl, že skartace na Hradě podléhá přísnému řádu, a proto někdo musel porušit zákon.Omylem skartovaná zpráva BISRadiožurnál a Respekt.cz dnes přišly s informací, že Policie ČR prověřuje, zda Hrad skartoval tajnou zprávu o zapojení ruských tajných služeb do výbuchů muničních skladů ve Vrběticích. Novináři se přitom odvolávají na tři důvěryhodné zdroje, a to jak z okolí prezidenta a Pražského hradu, tak i na zdroje blízké vyšetřování.V článku se dále uvádí, že když vyšetřovatelé chtěli, aby jim byl dokument vydán, pracovníci odboru analytiky Kanceláře prezidenta republiky uvedli, že dokument byl někdy koncem loňského listopadu nedopatřením skartován.Na informace o skartaci dokumentu reagoval i sám Vratislav Mynář: „Máte zajímavé informace. Jelikož já tento druh adrenalinového sportu v podobě nezákonných úniků bezpečnostních informací nepěstuji, neboť ctím zákony České republiky, na Vaše dotazy ani náznakem odpovídat nebudu,“ reagoval pro Radiožurnál Mynář. To, že by zprávu četl, odmítl.Vedoucí Odboru bezpečnosti Kanceláře prezidenta republiky Jan Novák ke skartaci uvedl, že proces se vždy vykonává pod dohledem skartační komise.Po uveřejnění článku Radiožurnálu a Respektu dnes, v sobotu 29. ledna, na zprávu reagovala také Kancelář prezidenta republiky. Ve sdělení stojí, že v kanceláři přicházejí do kontaktu s utajovanými dokumenty pouze osoby, které mají odpovídající bezpečností prověrku, a s dokumenty se manipuluje v zabezpečených oblastech.Dále se ještě jednou opakuje, že skartace probíhá za účasti skartační komise a likvidace dokumentů provádí osoby prověřené na stupeň utajení Přísné tajné. Kromě toho je pak o skartaci vyhotoven písemný protokol.„Skartován nebyl žádný spis určený k archivaci,“ uvádí se dál. Zmiňme, že kancelář neuvádí, o jaké dokumenty se konkrétně jedná, ani to, zda mezi nimi byla inkriminovaná zpráva BIS o Vrběticích. Uvádí se pouze to, že se jedná o spisy, jejichž původcem nebyla Kancelář prezidenta a obsah je tedy uchován v archivech jiných státních institucí.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

